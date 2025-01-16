Çevre Katliamına 70 Bin TL Ceza

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yol kenarına hafriyat atıkları döken iki kişi, 70 bin lira para cezasına çarptırıldı.

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Çevre Katliamına 70 Bin TL Ceza

Muğla’nın Bodrum ilçesi Akçaalan Mahallesi Piran Caddesi'nde, 48 V 150 plakalı kamyonetle bölgeye gelen şahıslar, inşaat atıklarını yol kenarına boşaltarak olay yerinden uzaklaştı.

Olay, bir araç kamerası tarafından kaydedilirken, vatandaşların durumu bildirmesi üzerine zabıta ekipleri harekete geçti. Yapılan incelemeler sonucunda kamyonetin izine ulaşıldı ve Kabahatler Kanunu kapsamında iki kişiye toplam 70 bin lira ceza kesildi. Yetkililer, çevreye zarar veren bu tür davranışların önlenmesi amacıyla denetimlerin sıklaştırılacağını ifade etti.

Kaynak: İHA

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