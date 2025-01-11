Yunanistan’a Kaçmaya Çalışan FETÖ Şüphelileri Tutuklandı
Edirne'den Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan FETÖ şüphelisi iki kişi tutuklandı.
Güvenlik güçleri, merkezdeki 1'inci derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan terör örgütü FETÖ şüphelileri N.B. ve D.B.'yi yakalayıp, gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.B. ve D.B., çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.
Kaynak: DHA
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