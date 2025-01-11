Şırnak’ta Sondaj Aracı Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı

Şırnak'ta meydana gelen bir trafik kazasında sondaj aracı devrildi. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı.

Son Güncelleme:
Şırnak’ta Sondaj Aracı Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı

Şırnak merkeze bağlı Kasrik beldesi Gabar Dağı Şehit Esma Çevik Petrol üretim merkezi yolunda sondaj aracı devrildi. Meydana gelen trafik kazasında araç içerisinde bulunan H.A. hayatını kaybederken, 1 kişi de hafif yaralandı.

Şırnak’ta Sondaj Aracı Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı - Resim : 1

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar edilmesi üzerine olay yerine çok sayıda, AFAD, sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralılar ambulansla Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı. H.A. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, hafif yaralanan şahsın ise tedavi altına alındığı belirtildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Muğla'da Feci Kaza, Kamyonet Uçuruma YuvarlandıMuğla'da Feci Kaza, Kamyonet Uçuruma YuvarlandıGüncel
Hakkari'de Yeni Açılan Tünelde Kaza: 2 YaralıHakkari'de Yeni Açılan Tünelde Kaza: 2 YaralıYurttan Haberler

Kaynak: İHA

Etiketler
Şırnak AFAD
Son Güncelleme:
Antalya'da Otomobil Şarampole Uçtu: Yaralılar Var Antalya'da Otomobil Şarampole Uçtu: Yaralılar Var
Duş Başlığındaki Kireç Tortusunu Anında Yok Ediyor! Ne Sirke Ne de Karbonat, 20 Kat Daha Etkili Duş Başlığındaki Kireç Tortusunu Anında Yok Ediyor! Ne Sirke Ne de Karbonat, 20 Kat Daha Etkili
Trafikte Egzoz Patlatarak İlerleyen Sürücü Dehşete Düşürdü Trafikte Egzoz Patlatarak İlerleyen Sürücü Dehşete Düşürdü
Dondurucuya Yeşil Fasulye Koyarken Dikkat! 1 Yıl Taze Tutan Tüyo Dondurucuya Yeşil Fasulye Koyarken Dikkat! 1 Yıl Taze Tutan Tüyo