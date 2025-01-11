Bir Yıldır Aranan Hırsız Yatak Bazasının İçinde Bulundu

Bir yıl önce işlediği hırsızlık suçundan toplam 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranması olan E.G.’nin Amasya'nın Taşova ilçesinde bir evde saklandığı belirlendi.

Amasya Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda evde arama yapan polisler yatak bazasını kaldırınca içine saklanmış haldeki E.G'yi buldu. Bir ruhsatsız tabancanın da ele geçirildiği operasyonda yakalanan şahıs, polis merkezine götürüldü.

VALİ DE BAHSETTİ

Aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların yakalanıp adalete tesliminin sağlanmasına yönelik güvenlik güçlerinin faaliyetlerini sürdürdüğüne işaret eden Amasya Valisi Önder Bakan, “Daha dün 5 yıl kesinleşmiş cezası bulunan bir vatandaşı Taşova'da çekyatın altında arkadaşlarımız yakaladılar” diye konuştu.

Kaynak: İHA