Ogün Samast'ın FETÖ Davasında Karar

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in katili Ogün Samast’ın yargılandığı örgüt davasında karar çıktı. Mahkeme, sanık Ogün Samast'ın da aralarında olduğu 7 kişi hakkında zaman aşımı nedeniyle davasının düşmesine karar verirken ve Samast için uygulanan yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirinin devamına hükmetti.

"OGÜN SAMAST BEN OLMASAYDIM YAKALANMAYACAKTI"

Duruşmada esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapan sanık Ali Fuat Yılmazer, ‘'Benim bu davada yargılanmam usulü olmuştur. Ogün Samast benim uğraşlarım olmasaydı yakalanmayacaktı, malum Samsun'da yakalandı. Bayrak asıyorlar Ogün Samast'a kahraman imajı veriyorlar. Bu imajı çizenler de belli ama şu an yoklar burada. Bu davanın hükümlüsü olmadılar. Biz yakalamaya çalıştık bu adamı ve biz bu katilleri deşifre ettik. Ben bunun cezasını, bu çeteyle uğraşmanın cezasını çekiyorum. Bir şeyi örtbas etmedim aksine müdahil olmasaydık her şeyi örtbas edeceklerdi'' ifadelerini kullandı.

SAMAST BERAATINI TALEP ETTİ

Duruşmada son sözü sorulan Ogün Samast, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini söyleyerek mahkemeden beraatını talep etti. Diğer sanıklar da mahkemeden son sözlerinde beraatlarını istediler.

SAMAST DAHİL 7 SANIĞIN DAVASI DÜŞTÜ

Kararını açıklayan mahkeme sanıklar Ogün Samast, Yasin Hayal, Erhan Tuncel, Ersin Yolcu, Zeynel Abidin Yavuz, Tuncay Uzundal ve Ahmet İskender'in davalarının zaman aşımına uğradığı gerekçesiyle düşürülmesine karar verdi. Ayrıca sanıklar hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbirinin de devamına hükmedildi.

2 SANIĞA MÜEBBET

Mahkeme heyeti, sanıklar Ali Fuat Yılmazer ve Ramazan Akyürek'i ‘anayasayı ihlal' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırırken, sanık Adem Sağlam'ı ise ‘silahlı terör örgütüne üye olmak' 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasıyla cezalandırdı. Ayrıca sanık Sağlam hakkında ‘anayasayı ihlal' ve ‘belli bir yükümlülüğün ihmaliyle kasten öldürmeye neden olmak' suçlarından beraatına karar verdi.

Firari sanıklar Faruk Sarı ve Yahya Öztürk'ün ise dosyalarının ayrılmasına hükmedildi.

SAMAST AÇIKLAMA YAPMADI

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanmak için Trabzon Adliyesi’ne gelen Samast, yaklaşık 5 saat adliyede kaldı. Samast, zaman aşımı kararının çıktığı duruşmanın ardından açıklama yapmadan adliyeden ayrıldı.



HRANT DİNK CİNAYETİNDEN TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Dink cinayetinin tetikçisi Ogün Samast, İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesince 25 Temmuz 2011'de Hrant Dink'e yönelik eyleminden dolayı "tasarlayarak öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını çarptırılmıştı. Olay tarihinde Samast'ın 16 yaşını bitirmiş, 17 yaşını tamamlamamış olduğuna dikkat çeken mahkeme, Samast'ın cezasını üçte bir oranında indirim uygulayarak 21 yıl 6 aya indirmişti.

Samast'a "ruhsatsız silah taşımak" suçundan da 2 yıl hapis ve 900 lira adli para cezası veren mahkeme, olay tarihindeki yaşını göz önüne alarak bu cezayı da 1 yıl 4 ay hapis ve 600 lira adli para cezasına döndürmüştü.

Öte yandan Samast, cezaevindeyken hakkında Silivri 3. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından cezaevindeki gardiyanlara saldırdığı gerekçesiyle açılan dava kapsamında 5 yıl 1 ay 13 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

Samast, Bolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan koşullu salıverilme kapsamında 15 Kasım'da tahliye edilmişti.

Kaynak: AA-DHA-İHA