CHP Heyeti Deprem Riski Altındaki Tunceli'de

Elazığ Milletvekili Gürsel Erol’un başkanlığını yaptığı, 21 milletvekilinden oluşan ‘Çalışma Grubu’ heyeti, 7 Ocak’ta Ankara’da Bilim Akademisi Kurucu Üyesi ve Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür ile bir araya gelerek bilgi aldı. Heyet, ardından Ovacık ve Nazımiye fay hatlarını içinde bulunduran ve Doğu Anadolu Fay Hattı ile Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın kesiştiği noktada yer alan, bilim insanlarının da sürekli '7 ve üzeri deprem' uyarısında bulunduğu Tunceli’ye geldi.

Gürsel Erol, Reşat Karagöz, Deniz Demir, Evrim Karakoz, Türker Ateş, İsmet Güneşhan, Sezgin Tanrıkulu, Nermin Kara Yıldırım, Rahmi Aşkın Türeli, Harun Özgür Yıldızlı, Barış Bektaş, Sibel Suiçmez, Aliye Timisi Ersever, Semra Dinçer, İzzet Akbulut, Mahmut Tahtasız, Utku Çakırözer, Ayse Sibel Yanıkömeroğlu, Ümit Özkale, Mühip Kanko, Ayça Taşkent, Ali Karaoba ile DEVA Parti’li Cem Avşar’dan oluşan heyet, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu’nu ziyaret ederek, deprem konusunda kentte yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

“GEREKİRSE CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞECEĞİZ”

Heyet, daha sonra Hüseyin Güntaş Kütüphanesi’nde vatandaşlarla bir araya gelerek, deprem konusunda partilerinin yapacağı çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Burada açıklamalarda bulunan Gürsel Erol, “Olası bir depremin, Tunceli'nin bazı bölgelerine yansıması çok daha şiddetli olacak. Yani Bingöl depremi eğer 7 olursa, Tunceli’nin birçok mahallesinde bu 10 büyüklüğünde hissedilecek. Böyle bir deprem taş üstünde taş bırakmaz. Zeminin kötü olduğu, sulu olduğu bölgelerde çok büyük riskimiz var. Ama biz Tunceli'yi bu süreçte yalnız bırakmayacağız. Tunceli için her bakanla, görüşmeye heyet olarak gideceğiz. Bürokratlarla görüşeceğiz. Gerekirse Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşeceğiz. Tunceli'de ölümleri engelleyeceğiz. Yani, ‘Deprem olduktan sonra geçmiş olsun diye gelmeyin, gelin Tunceli'yi ayağa kaldırın’ diyeceğiz. Deprem konusunda çok çalışkan valimiz var, ona da teşekkür ederek, kendisini destekleyeceğiz” şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA