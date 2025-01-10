Edip Akbayram Hakkında Flaş Gelişme! Ameliyat Oldu

Geçen hafta zatürre nedeniyle hastanelik olan 75 yaşındaki ünlü sanatçı Edip Akbayram, evinde geçirdiği kaza sonrası hastaneye kaldırılmış, iç kanama geçirdiği açıklanmıştı.

1 SAAT SÜREN OPERASYON SONRASIN YENİDEN YOĞUN BAKIMDA

Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan şarkıcının tedavi sürecinde yeni bir gelişme yaşandı. Edip Akbayram, bugün öğlen saatlerinde ameliyat edildi. Usta sanatçı, yaklaşık 1 saat süren operasyonun ardından tekrar yoğun bakım servisine alındı.

AKBAYRAM AİLESİNDEN ORTAK AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Sanatçının sağlık durumuna ilişkin kızı Türkü Akbayram, oğlu Ozan ve eşi Ayten Akbayram ortak bir açıklama yapmıştı.

Açıklamada şöyle denilmişti: Bu sabah farklı komplikasyonlara bağlı iç kanama nedeniyle Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirdik. Hastanede tedbir amaçlı yoğun bakıma alındı. Tedavisi sürüyor. Sağlık durumunun iyiye gitmesini umuyor ve tüm sevenlerine sevgi ve selamlarını gönderiyoruz. Sağlık durumuyla ilgili gelişmeleri kamuoyu ile paylaşmayı sürdüreceğiz. Sevenlerinden dua bekliyoruz.

“İNANIYORUZ, SAHNELERE DÖNECEK”

Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde entübe edilen sanatçı Edip Akbayram’ın eşi Ayten Akbayram usta sanatçının son durumunu açıkladı. Ayten Akbayram “İnanıyoruz yeniden iyi olacak, ayağa kalkacak ve sahnelere dönecek. Sevenlerinden dua bekliyoruz” dedi.

Kaynak: AA