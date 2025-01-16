Fatih'te Sahte İçki Satışı Kamerada: O Kişi de Hayatını Kaybetti

İstanbul, sahte içki sınavı verirken Fatih'te bir şahsın sahte içki aldığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Sahte içkiyi alan kişinin de hayatını kaybettiği öğrenildi.

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İstanbul'da Güngören, Beyoğlu, Bakırköy ve Başakşehir ilçeleri başta olmak üzere kent genelinde sahte alkolden zehirlenenlerin sayısı 83'e yükseldi. Son bilgilere göre, son 72 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a yükseldi.

Fatih'te bir tekel bayiinden flyrer mahte alkol nedeniyle zehirlenerek hayatını kaybeden şahsın sahte içkiyi aldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sahte içkiyi 2 şüphelinin sattığı ve hayatını kaybeden şahsın alkolü alarak uzaklaştığı görüldü.

Sahte alkol imalatı yapan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda, güvenlik kamerasına yansıyan 2 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan toplam 9 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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Kaynak: İHA

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