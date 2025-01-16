İstanbul'da Sahte İçki Skandalı Büyüyor! Son 72 Saatte 30 Can Kaybı

İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 72 saatte 30'a yükseldi. Tedavisi tamamlanan 4 kişi taburcu edilirken, 31 kişinin tedavisi yoğun bakımda; 18 kişinin tedavisi ise serviste sürüyor.

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İstanbul'da Sahte İçki Skandalı Büyüyor! Son 72 Saatte 30 Can Kaybı

İstanbul'da sahte içki faciasında bilanço ağırlaşıyor. İstanbul Valiliği dün "Son 48 saatte İstanbul'da sahte alkol kullanımına bağlı olarak 23 kişi hayatını kaybetti, 1 Ocak'tan bu yana sahte alkol kullanımından hayatını kaybedenlerin sayısı 34'e ulaştı" açıklaması yapmıştı. Bugün ise Bağcılar'da fenalaşarak hastaneye götürülen 3 kişinin daha sahte içkiden hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Son gelen bilgilere göre ise son 72 saatte sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a yükseldi. Tedavisi tamamlanan 4 kişi taburcu edildi.31 kişinin tedavisi yoğun bakımda, 18 kişinin tedavisi ise serviste devam ediyor.

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Kaynak: AA-DHA

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Alkol içki
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