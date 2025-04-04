TOKİ'den 44 İlde Büyük Kampanya! Yüzlercesi Sudan Ucuza Satışa Çıkıyor, Çabuk Davranan Tapuyu Alacak
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 44 ilde bulunan toplam 552 arsayı açık artırmayla satışa sunmaya hazırlanıyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerin de dahil olduğu satış kapsamında, yaklaşık 4 milyon metrekare büyüklüğündeki arsaların tahmini toplam bedeli 19 milyar 443 milyon lirayı geçiyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Satışa sunulan arsalar, geniş bir kullanım yelpazesine hitap ediyor. Konut, ticaret, sanayi, turizm, tarım, sağlık, eğitim, hayvancılık ile sosyal ve kültürel tesis alanlarının yanı sıra plansız arsalar ile akaryakıt istasyonu alanları da listede yer alıyor. Bu çeşitlilik, yatırımcıların ihtiyaçlarına uygun seçenekler sunuyor.
ESNEK VE AVANTAJLI ÖDEME KOŞULLARI
TOKİ tarafından açıklanan ödeme planlarına göre, alıcılar arsaları yüzde 25 peşinatla 48 ay vade ya da yüzde 40 peşinatla 36 ay vade seçeneğiyle satın alabilecek. Satış bedelinin tamamını peşin ödemeyi tercih eden alıcılara ise yüzde 15 oranında indirim imkanı tanınacak.
AÇIK ARTIRMALAR NİSAN AYINDA YAPILACAK
Arsaların satışına ilişkin açık artırmalar, 16 Nisan Çarşamba ve 17 Nisan Perşembe günleri saat 10.30’da gerçekleştirilecek. İki oturum halinde yapılacak artırmalar, Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası’nda düzenlenecek. Dileyen katılımcılar, "www.emlakmuzayede.com.tr" adresi üzerinden çevrim içi olarak da teklif verebilecek.
İLLERE GÖRE DİKKAT ÇEKEN BAZI ARSALAR
Satış listesinde yer alan bazı dikkat çekici arsalar şöyle sıralanıyor:
Adana Çukurova’da özel sağlık tesisi alanı
Ankara Etimesgut’ta konut ve sağlık tesisi arsaları
Ankara Yenimahalle’de küçük sanayi alanı
Antalya’da turizm ve ticaret imarlı arsalar
Aydın Didim’de turizm amaçlı konut alanı
İstanbul Başakşehir’de konut ve ticaret alanları
İzmir Aliağa’da sanayi ve depolama alanları
TOKİ’nin bu yeni satış hamlesiyle birlikte yatırımcılara hem karlı hem de sürdürülebilir bir fırsat sunulmuş olacak.