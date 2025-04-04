TOKİ'den 44 İlde Büyük Kampanya! Yüzlercesi Sudan Ucuza Satışa Çıkıyor, Çabuk Davranan Tapuyu Alacak

Satışa sunulan arsalar, geniş bir kullanım yelpazesine hitap ediyor. Konut, ticaret, sanayi, turizm, tarım, sağlık, eğitim, hayvancılık ile sosyal ve kültürel tesis alanlarının yanı sıra plansız arsalar ile akaryakıt istasyonu alanları da listede yer alıyor. Bu çeşitlilik, yatırımcıların ihtiyaçlarına uygun seçenekler sunuyor.