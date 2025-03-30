Nüfusu Hızla Azalan Ülkeler Belli Oldu! Listeye Çok Şaşıracaksınız, Böyle Devam Ederse Kimse Kalmayacak

GÖÇLE NÜFUS ARTIRAN ÜLKELER

Bazı Avrupa ülkeleri, doğurganlık oranları düşük olmasına rağmen, yoğun göç akışları sayesinde nüfuslarını artırmayı başardı. Bu ülkeler arasında Birleşik Krallık, Avusturya ve İsveç yer alıyor. Özellikle İspanya, son on yılda doğum oranlarında artış yaşayan ülkelerden biri oldu. 2024 yılı itibarıyla, 2023 yılına kıyasla 1.378 fazla doğum kaydedildi. Analistler, bu artışın temel nedenlerinden birinin göç olduğunu belirtiyor.

İSPANYA’DA GÖÇMENLERİN ROLÜ

İspanya’ya göç edenlerin büyük bir kısmı Latin Amerika’dan geliyor. Latin Amerikalı göçmenler, İspanya’daki göçmen nüfusunun önemli bir bölümünü oluşturuyor ve diğer göçmen gruplarına kıyasla daha kolay entegre olabiliyorlar. Uygulamalı Sistemler Analizi Uluslararası Enstitüsü'nün Nüfus ve Adalet Toplumları Programı Başkanı, demograf Anne Goujon Newsweek’e yaptığı açıklamada, "İspanya’daki göçmenler, birçok Avrupa ülkesine kıyasla büyük bir 'kazanç' olarak görülüyor ve hükümet, onların haklarını güçlendirerek entegrasyonlarını sağlamaya çalışıyor" dedi.

ÇİFTE DEMOGRAFİK ZORLUK

Hindistan Nüfus Vakfı’nın İcra Direktörü Poonam Muttreja, Letonya ve Litvanya gibi ülkelerin "çok düşük doğum oranları ve yüksek göç oranları nedeniyle çifte demografik zorluk" yaşadığını belirtti. Bu ülkelerdeki demografik dengesizlik, ekonomik büyümeyi zorlaştıran önemli bir engel oluşturuyor.