Nüfusu Hızla Azalan Ülkeler Belli Oldu! Listeye Çok Şaşıracaksınız, Böyle Devam Ederse Kimse Kalmayacak
Dünya genelinde nüfustaki azalış, ciddi bir kriz halini almış durumda. Avrupa, uzun süredir bu sorunun etkileriyle mücadele ediyor ve nüfus azalması özellikle Doğu Avrupa ülkelerinde önemli bir sorun olarak öne çıkıyor. Nüfus düşüşünün başlıca nedeni ise ekonomik sebepler olarak gösteriliyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Avrupa kıtası, nüfus azalışı nedeniyle büyük bir kriz yaşıyor. Özellikle Doğu Avrupa ülkeleri, "çifte demografik zorluk"la karşı karşıya kalırken, tüm kıta düşük doğurganlık oranları ve yaşlanan nüfus sorunu ile mücadele ediyor. Bu durum, ekonomik olarak aktif bireylerin sayısının giderek azalmasına ve yaşlanan nüfusun artan sosyal yardımlara olan ihtiyacını artırmasına yol açıyor.
NÜFUS ARTIŞINDAKİ DÜŞÜŞÜN NEDENLERİ
Doğu Avrupa'daki ülkeler, nüfus kaybı konusunda diğer bölgelere göre daha fazla etkilenmiş durumda. Ancak bu sorun sadece bu bölgeyle sınırlı kalmayıp, tüm Avrupa kıtasında etkisini gösteriyor. Nüfus artış oranlarının düşmesi, özellikle ekonomik ve sosyal sorunlarla birlikte, yaşlanan nüfusun toplumun büyük bir yükü haline gelmesine neden oluyor. Bu durum, ekonomilerdeki darboğazları derinleştiriyor ve ülkelerin kalkınma hedeflerini tehdit ediyor.
DÜNYANIN EN ÇOK AZALAN 10 ÜLKESİ
The World Factbook 2024 tahminlerine göre, nüfusları en çok azalan 10 ülkenin yıllık nüfus artış oranları şu şekilde sıralanıyor:
Letonya: Nüfus artış oranı: -%1.14
Litvanya: Nüfus artış oranı: -%1.05
Polonya: Nüfus artış oranı: -%1
Romanya: Nüfus artış oranı: -%0.94
Estonya: Nüfus artış oranı: -%0.76
Bulgaristan: Nüfus artış oranı: -%0.66
Sırbistan: Nüfus artış oranı: -%0.61
Moldova: Nüfus artış oranı: -%0.58
Hırvatistan: Nüfus artış oranı: -%0.46
Karadağ: Nüfus artış oranı: -%0.44
GÖÇLE NÜFUS ARTIRAN ÜLKELER
Bazı Avrupa ülkeleri, doğurganlık oranları düşük olmasına rağmen, yoğun göç akışları sayesinde nüfuslarını artırmayı başardı. Bu ülkeler arasında Birleşik Krallık, Avusturya ve İsveç yer alıyor. Özellikle İspanya, son on yılda doğum oranlarında artış yaşayan ülkelerden biri oldu. 2024 yılı itibarıyla, 2023 yılına kıyasla 1.378 fazla doğum kaydedildi. Analistler, bu artışın temel nedenlerinden birinin göç olduğunu belirtiyor.
İSPANYA’DA GÖÇMENLERİN ROLÜ
İspanya’ya göç edenlerin büyük bir kısmı Latin Amerika’dan geliyor. Latin Amerikalı göçmenler, İspanya’daki göçmen nüfusunun önemli bir bölümünü oluşturuyor ve diğer göçmen gruplarına kıyasla daha kolay entegre olabiliyorlar. Uygulamalı Sistemler Analizi Uluslararası Enstitüsü'nün Nüfus ve Adalet Toplumları Programı Başkanı, demograf Anne Goujon Newsweek’e yaptığı açıklamada, "İspanya’daki göçmenler, birçok Avrupa ülkesine kıyasla büyük bir 'kazanç' olarak görülüyor ve hükümet, onların haklarını güçlendirerek entegrasyonlarını sağlamaya çalışıyor" dedi.
ÇİFTE DEMOGRAFİK ZORLUK
Hindistan Nüfus Vakfı’nın İcra Direktörü Poonam Muttreja, Letonya ve Litvanya gibi ülkelerin "çok düşük doğum oranları ve yüksek göç oranları nedeniyle çifte demografik zorluk" yaşadığını belirtti. Bu ülkelerdeki demografik dengesizlik, ekonomik büyümeyi zorlaştıran önemli bir engel oluşturuyor.