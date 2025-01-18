Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e 'Savaş İlanı' Yanıtı! 'Görevi Bırak, Zaten Birileri Elinden Alacaktır'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Adana 8. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalar yaptı.

Kongre öncesinde “20 yıllık futbolculuk hayatım var, hiç kırmızı kart görmedim” diyerek seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, kongrede yaptığı konuşmada da ‘kırmızı kart’ eleştirilerine devam etti.

“SEN BU GÖREVİ BIRAK”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan “Sen neyi biliyorsun da bunları bileceksin? Esenyurt’u mu takip ediyorsun, Beşiktaş belediyesini mi takip ediyorsun? Son gelişmelerden haberin yoksa sen bu görevi bırak, birileri de bu görevi elinden alacaktır” dedi.

“EN AZ YÜZDE 50 OY HEDEFİMİZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:

Milletin gönlüne gireni kimse oradan çıkaramaz. Milletin gönlünden düşeni kimse kurtaramaz. Millete sadece şükran değil can borcumuz da var. Ülkemize daha çok eserler, hizmetler kazandırmak görevimiz.

Seçimlerde en az yüzde 50 alma hedefimize ulaşmak için çalışacağız. Muhalefet gibi vizyon ortaya koymadan siyaset yapamayız. Kart oyunlarıyla muhalefet oynayanların haline bakarak tamam diyemeyiz. Ne kazanıyorsak hak ederek kazanmalıyız.

“MİLLETİN BİLDİĞİNİ SEN BİLMİYORSUN”

Sayın Özel’ soruyorum. Neyi biliyorsun da bunları bileceksin. Neyi takip ediyorsun da. Esenyurt’u mu Beşiktaş’ı mı takip ediyorsun. Sen artık bu görevi bırak. Herhalde birileri gelip elinden bu görevi alacak. Milletin bildiğini sen bilmiyorsun, bu kimin suçu?

Yargıyı, bizi suçlayacağınıza CHP’yi zehirli sarmaşık gibi saran bu soygun düzeniyle mücadele et. Etrafını çevreleten haramilere baksana.

“KIRMIZI KARTLARDAN PUZLE YAPIN”

Hem dersini bilmiyor hem de cehaletini bağırarak kapatmaya çalışıyor. Atalarımız büyük lokma ye büyük laf etme demişler. Büyük laf edip kuzu kuzu hizaya geliyorlar. Bu işleri bırakın gidin kart oyunu oynayın, gidin kırmızı kartlardan puzle yapın.

Kaynak: AA