MHP’den ‘Yeni Süreç’ Kritiği, ‘Ulaşmaya Ramak Kaldı’ Diyerek Açıkladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Meclis’te terör örgütü lideri Abdullah Öcalan’a yaptığı çağrının ardından başlayan yeni süreç, siyaset dünyasının bir numaralı gündemi haline geldi.

Süreç devam ederken, bir değerlendirme de MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz’dan geldi. Yeni sürece ilişkin konuşan Durmaz “Beli kırılan terör örgütünü tarihe gömmeye ve 'Terörsüz Türkiye' hedefine ulaşmaya ramak kaldı” dedi.

“TERÖRİSTLE MÜZAKERE YOK”

MHP'nin Kayseri, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Malatya ve Elazığ illerini kapsayan "Belediye Meclis Üyeleri İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nda önemli açıklamalar yapan Durmaz, 'yeni süreç' ile ilgili şunları söyledi: Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu irade, bölücü terör örgütünün, ülkemizin ve milletimizin gündeminden tamamen çıkarılmasına yönelik stratejik bir adımdır. Yaşanan gelişmeler kapsamında söylemek istediğimiz şudur; terörle veya teröristle müzakere, münazara veya mütareke yoktur.

“YENİ ÇÖZÜM SÜRECİ SÖZ KONUSU DEĞİL”

“Yeni bir çözüm veya açılım süreci kesinlikle söz konusu değil” diyerek vurgulayan Durmaz, mücadelenin son terörist yok edilinceye kadar devam edeceği mesajını verdi.

“TERÖR ÖRGÜTÜNÜ LAĞVETMEKTEN BAŞKA ÇARE YOK”

Durmaz “Terör örgütünün, silah bırakıp teslim olmaktan ve emperyalistlerin taşeronu olan yapılarını lağvetmekten başka çare yoktur. Eğer silahlar gömülmezse, silahı tutanlar gömülecektir” dedi.

“TARİHİ FIRSAT OLARAK DEĞERLENDİRİLMELİ”

“Herkes haddini hududunu bilmeli, ağzından çıkan lafa dikkat etmeli” diyerek vurgulayan Durmaz, Devlet Bahçeli’ye ilişkin şunları söyledi: Sayın Genel Başkanımızın aldığı inisiyatif, attığı adım ve uzattığı el, etnik veya mezhebi, hiçbir ayrışmaya zemin oluşturmadan, milletimizin arasına nifak sokulan, kardeşlik bağlarına mayın döşenen her bir alanı temizlemek için tarihi fırsat olarak değerlendirilmeli.

“BU KANSER HÜCRESİ SÖKÜLÜP ATILACAK”

Durmaz, sözlerini şöyle sona erdirdi: Uzatılan el ve iyi niyetimiz suiistimal edilirse tarih hükmünü icra edecek, iyileşme göstermeyen bu kanser hücresi bünyeden ebediyen temizlenmek için sökülüp atılacaktır. Başka yol yoktur, başka çare kalmamıştır.

Kaynak: Haber Merkezi