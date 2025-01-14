İmralı Heyeti İçin Dikkat Çeken İddia, ‘Öcalan İstedi, Türkiye Barzani’ye Sordu’

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısı sonrası DEM Parti milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan Adalet Bakanlığı’ndan özel izin alarak, terör örgütü PKK Lideri Abdullah Öcalan'ı İmralı Cezaevi’nde ziyaret etmişti. İmralı dönüşünde ilginç bir gelişme yaşanmış ilk ziyarette yer almayan Ahmet Türk İmralı heyetinin siyasi partilerle yaptığı görüşmelere katılmıştı.

DEM Partili Cengiz Çandar, Medyascope yayınında Ahmet Türk’ün İmralı heyetinde yer almasına ilişkin çarpıcı bir iddiayı gündeme getirdi.

Terör örgütü PKK lideri Öcalan’ın, Ahmet Türk’ün heyete dahil edilmesi konusunda ısrarcı olduğunu öne süren Çandar, bu süreçte Mesut Barzani’nin de bilgilendirildiğini söyledi.

'TÜRKİYE BARZANİ'YE DANIŞTI' İDDİASI

Çandar, yayınında şunları söyledi: “Ahmet Türk, daha önce Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) lideri Mesut Barzani’ye eleştirilerde bulunmuştu. Ancak Abdullah Öcalan, ‘Kürt toplumunda saygın bir isimdir, o da heyette olsun’ diyerek Türk’ün dahil edilmesini istemiş. Bunun üzerine Türkiye Cumhuriyeti devleti Barzani’ye danışmış ve Türk’ün geçmişteki eleştirileri hatırlatılmış. Barzani, Türk’ün heyette yer almasında bir sakınca görmediğini iletmiş.”

Kaynak: Medyascope