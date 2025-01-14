CHP'den Yeni 'Kırmızı Kart' Hamlesi: 1.5 Milyon Üyeye Mesaj Gönderildi
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Mersin ziyaretinde 'iktidara kırmızı kart gösterin' çıkışı sonrası CHP'den yeni bir hamle geldi. Parti üyelerine gönderilen SMS'e tıklandığında telefonlara 'kırmızı kart' iniyor.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz hafta Mersin'e bir ziyaret gerçekleştirerek burada emekli ve asgari ücretlilere seslenmişti. "Büyük sürprizlerimiz olacak" diyen Özel, Türkiye'nin dört bir yanındaki emeklileri ve asgari ücretlileri iktidara kırmızı kart göstermeye çağırmıştı. 31 Mart yerel seçimlerinde birçok belediyeyi kaybeden iktidara 'sarı kart' gösterildiğini belirten Özel, "Erdoğan anlamadı" diyerek "Şimdi daha sert bir şekilde, kırmızı kart gösterme zamanı." ifadelerini kullanmıştı.
"KIRMIZI KART" SMS'İ
CHP Genel Merkezi, bugün 1.5 milyon üyesine 'kırmızı kart'ı telefonlarına indirebilecekleri bir SMS gönderdi. SMS’teki linke tıklandığında kırmızı kart telefona yükleniyor.
Üyelere gönderilen ise şöyle:
"Kırmızı kart cepte! Çarşıda, pazarda, sokakta, her yerde, emekliyi, emekçiyi sefalet ücretine mahkum eden iktidara kırmızı kart gösteriyoruz. Linke tıklayın, telefonunuza indirin; iktidara kırmızı kart gösterin!"
CHP'nin yeni hamlesini, CHP'li eski vekil ve gazeteci Barış Yarkadaş duyurdu.
CHP Genel Merkezi, bugün 1.5 milyon üyesine “Kırmızı Kart”ı telefonlarına indirebilecekleri bir SMS gönderdi. SMS’teki linki tıkladığınızda “Kırmızı Kart” telefonunuza yükleniyor.— Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) January 14, 2025
SMS şu şekilde:
Kırmızı kart cepte!
Çarşıda, pazarda, sokakta, her yerde, emekliyi, emekçiyi… pic.twitter.com/aAhmC6gDbA