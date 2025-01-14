CHP'den Yeni 'Kırmızı Kart' Hamlesi: 1.5 Milyon Üyeye Mesaj Gönderildi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz hafta Mersin'e bir ziyaret gerçekleştirerek burada emekli ve asgari ücretlilere seslenmişti. "Büyük sürprizlerimiz olacak" diyen Özel, Türkiye'nin dört bir yanındaki emeklileri ve asgari ücretlileri iktidara kırmızı kart göstermeye çağırmıştı. 31 Mart yerel seçimlerinde birçok belediyeyi kaybeden iktidara 'sarı kart' gösterildiğini belirten Özel, "Erdoğan anlamadı" diyerek "Şimdi daha sert bir şekilde, kırmızı kart gösterme zamanı." ifadelerini kullanmıştı.

"KIRMIZI KART" SMS'İ

CHP Genel Merkezi, bugün 1.5 milyon üyesine 'kırmızı kart'ı telefonlarına indirebilecekleri bir SMS gönderdi. SMS’teki linke tıklandığında kırmızı kart telefona yükleniyor.

Üyelere gönderilen ise şöyle:

"Kırmızı kart cepte! Çarşıda, pazarda, sokakta, her yerde, emekliyi, emekçiyi sefalet ücretine mahkum eden iktidara kırmızı kart gösteriyoruz. Linke tıklayın, telefonunuza indirin; iktidara kırmızı kart gösterin!"

CHP'nin yeni hamlesini, CHP'li eski vekil ve gazeteci Barış Yarkadaş duyurdu.