CHP Lideri Özgür Özel Tek Tek Hesapladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 21 Yıl Önceki Pazar Alışverişi 40 Kat Zamlanmış

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ekonomi üzerinden yüklendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 21 yıl önce pazara çıktığını belirten Özel, o gün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın pazardan aldıklarını ve ödediği parayı söyledi. 21 yıl sonra bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın pazar filesinin fiyatını da hesaplayan Özel, "Var mısın 21 yıl önceki fileyi ben tutayım, sen doldur, hesabı birlikte yapalım. Pazara çıkacak yüzün kalmış mı bir görelim" çağrısında bulundu.

'ERDOĞAN BU PAZARA GELEMEZ'

Özel'in açıklamaları ve hesaplamaları şöyle:

"Pazara, çarşıya çıkıyor musun? Yok. Sokakta var mısın? Yok. Tayyip bey pazara ne zaman gitmiş, ben çok merak ettim. Sınıf arkadaşı dedi ki 'Erdoğan, bu pazara gelemez.' Vallahi videosu var, adı belli, cismi belli. O da diyor ki 'Ben her zaman halkın arasındayım, pazardayım. Özgür Özel beni pazara davet etmiş. Onunla harcayacak zamanım yok.' Ben 'Benimle gel' demedim, 'Bir çık' dedim. Dedim ki arkadaşlara 'Bir bakın.' Bir yıl önce çıkmamış, 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl; yok çıkmamış. 'Bulun, mutlaka bir pazara çıkmışlığı vardır' dedim.

CUMHURBAŞKANININ PAZAR FİLESİ ARTIK KAÇ TL?

Bu Meclis'in foto muhabiri üstad Mustafa İstemi bir fotoğraf paylaştı. Tayyip bey 21 yıl önce pazara çıkmış. Bakın 21 yıl önce haberin altında filede yazanlar var. Pazardan 1 kilo çilek, 2 kilo salatalık, 3 koli yumurta, 1 kilo kayısı, 2 kilo soğan, 5 kilo karpuz, 10 tane simit almış; 29 lira 90 kuruş ödemiş. Bugün aynı fileyi hesapladık. 1044 lira... 21 yıl önce kendi başbakanlığının başında 29 lira 90 kuruşa dolan file 21 yılda 40 kat zamlanmış!

'PAZAR' ÇAĞRISI YAPTI

Şimdi sayın Erdoğan'a soruyorum. Geçen sefer 'Gel beraber gidelim' dememiştim, öyle anlamışsın. Var mısın 21 yıl önceki fileyi ben tutayım, sen doldur, hesabı birlikte yapalım. Pazara çıkacak yüzün kalmış mı bir görelim."

Kaynak: Haber Merkezi