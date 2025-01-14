AKP’li Şamil Tayyar Erken Seçim İçin Tarih Verdi, CHP Detayı Dikkat Çekti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir sonraki Cumhurbaşkanlığı seçimlerine kadar herhangi bir erken seçim ya da Anayasa değişikliği olmadan yeniden aday olamaması konusu kulislerde tartışılmaya devam ediyor.

BAHÇELİ GÜNDEME GETİRMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden adaylığına ilişkin ilk teklif ise MHP Genel Başkanı Devlet Bagçeli tarafından gelmişti. MHP lideri Bahçeli, partisinin grup toplantısında ittifak olarak, "Eğer terör hayatımızdan sökülüp atılırsa, eğer enflasyon canavarına kesif bir darbe indirilirse, Türkiye siyasi ve ekonomik istikrarın zirvesine çıkarsa, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bir kez daha seçilmesi doğal ve doğru bir tercih değil midir? Devlette devamlılık, siyasette istikrar, Türkiye Yüzyılının inşası için Sayın Recep Tayyip Erdoğan güvencedir, milletin sevdalısıdır, tecrübesiyle ve birikimiyle bize göre tek seçenektir" açıklamalarında bulunmuştu.

ŞAMİL TAYYAR’DAN ÇARPICI PAYLAŞIM

Bahçeli, açıklamalarıyla Cumhurbaşkanı’nın adaylığını yeniden gündeme getirirken, AKP’li eski milletvekili Şamil Tayyar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı adayı olacağını iddia ederek erken seçim için tarihi verdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tayyar, "Cumhurbaşkanımızın yeniden adaylığı gündemde. Kanaatim, kesinlikle olur” dedi.

Meclisin erken seçim kararı almasının yeterli olacağını ifade eden Tayyar, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “Alır mı, bence alır. CHP lideri, Kasım 2025’den sonraki takvime karşı olduklarını açıklasa da siyaset pratiğine uygun değil. Makul tarihteki erken seçim teklifine CHP’nin karşı çıkamayacağı kanaatindeyim. Makul tarih? Ortalama 1 yıl önce, 2027 Mayıs uygun olur diye tahmin ediyorum. Yani, bence… Cumhurbaşkanımız yeniden adaylığı düşünürse, bu sorunu DEM’le değil CHP ile çözmek ister. Muhtemelen çözer”

Cumhurbaşkanımızın yeniden adaylığı gündemde.



Kanaatim, kesinlikle olur.



Bunun için meclisin erken seçim kararı alması yeterli.



Alır mı, bence alır.



CHP lideri, Kasım 2025’den sonraki takvime karşı olduklarını açıklasa da siyaset pratiğine uygun değil.



Makul tarihteki erken… — Şamil Tayyar (@samiltayyar27) January 13, 2025

CUMHURBAŞKANI’NDAN ADAYLIĞA İLK SİNYAL

AKP’nin geçtiğimiz gün düzenlediği Şanlıurfa İl Kongresi'ne katılan brahim Tatlıses, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Önümüzdeki dönem Cumhurbaşkanlığına var mısınız, yok musunuz? Bu sözü alalım" diye sormuş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "Sen varsan varım" cevabını vermişti.

Cumhurbaşkanı’nın 'Varım' mesajı 'yeniden adaylık' sinyali olarak algılanmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi