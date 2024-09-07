Amerikan Askerinin Başına Çuval Geçiren Gençler: Katil Sürüsüne Çuval Geçirdik

İzmir’de geçtiğimiz günlerde bir grup TGB üyesi, İzmir Limanı’na demirleyen ABD Donanmasına ait gemide görevli askerin başına çuval geçirmiş ve eylemi yapanlar tutuklanmıştı. Vatan Partisi ve TGB üyeleri bugün ABD’li askerin başına çuval geçirildiği Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde açıklama yaptı. Açıklamaya, ABD askerlerinin başına çuval geçirdikten sonra tutuklanarak cezaevine gönderilen ve dün akşam saatlerinde tahliye edilen isimler de katıldı.

Vatan Partisi Öncü Gençlik Genel Başkanı Samet Kunt, yaptığı açıklamada; "Türkiye'de bir tane büyük gerçek var. Hepimiz bu gerçeğin farkında olalım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bağımsızlığı, vatan bütünlüğü, birliği tehdit altındadır. Bugün Filistin'e, Suriye'ye, Ukrayna'ya, Irak'a, Lübnan'a yağan bombalar yarın Türkiye'nin başına yağsın diye o Amerikan gemisi buraya geldi. Bir masaldan bir hikayeden bahsetmiyoruz. Türkiye'ye dost gibi gelen bir gemiden bahsetmiyoruz. Türkiye'yi işgal planlarının merkezinde bulunan Amerikan 6. filosunun en büyük gemisi. Amerikan gemisinin katil sürüsüne çuval geçirdik. Biz Türkiye'nin dostlarına, Türkiye'nin misafirlerine çuval geçirmedik. Bir hikayeden mi bahsediyoruz? Suriye'nin kuzeyinde PKK'ya, YPG'ye kırk 40 bin tır silahı Amerikan emperyalizmi veriyor. Doğu Akdeniz'de, Yunanistan'da, İsrail'de, Türkiye'yi işgal tatbikat yapıyorlar. Yunanistan kıyılarına 9 tane askeri üs diktiler. Rusya için mi geldiğini zannediyorsunuz o askeri gemilerin, o askeri üslerin. Türkiye için geldi. 40 yıldır Amerikan emperyalizminin piyonlarına PKK'sına, FETÖ'süne şehitler veriyoruz. Şehitlerimize bir tek borcumuz vardı biz borcumuzu ödedik. Türkiye'ye silahla gelenleri çiçeklerle değil, teşekkürlerle değil çuvallarla karşıladık. Çuvalı geçirdik. Denize de dökeceğiz. Tek bir sözümüz var; yarın silahla gelsinler tabutla göndereceğiz. Bu da namus sözümüz olsun. Silahlarıyla gelirlerse onları tabutlarıyla göndermeyen Vatan Partili Vatan Partili değildir. Buradan bütün Türk milletine söz veriyoruz" dedi

'FETÖ'YE 15 TEMMUZ'DA DARBE YAPTIRTANLARA ÇUVALIMIZI GEÇİRDİK'

Türkiye'de Amerikan askerlerinin başına 7 kez çuval geçirildiğini aktaran TGB Genel Başkanı Kayahan Çetin de "İyice anlasınlar ve bilsinler, öğrensinler ki Türkiye bir dost ve müttefik ülke toprağı değildir onlar için. Bize düşman ülkedir Amerika birleşik Devletleri. Hemen karşı kıyılarımızda 9 askeri üste namlularını Türkiye'ye çevirmiş. Doğu Akdeniz'de, Ege'de Amerikan askeri tehditlerine karşı bu çuvalı geçirdik. PKK'ya binlerce tır silah veren, Mehmetçiğimizin katillerine, PKK'nın sahiplerine, FETÖ'ye 15 Temmuz'da darbe yaptırtanlara çuvalımızı geçirdik. Terör örgütlerinin sahibine geçirdik çuvalı. Bugün Filistin'de binlerce mazlumun üzerine bombalar yağdıran, gözü dönmüş, cani, soykırımcı ABD ve İsrail'e karşı tüm dünyadan ses veren ama en önemlisi Pentagon'dan, altıncı filodan, Beyaz Saray'dan ses veren çuvalımızı geçirdik. Ses onlardan yükseldi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA