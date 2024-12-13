ABD’li Askerlerin Başına Çuval Geçirmişlerdi! 15 TGB Üyesi İçin Hapis İstemi

2 Eylül'de Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyesi bir grup, 3 ABD'li askeri personele fiziki saldırıda bulunmuş, polis 15 kişiyi gözaltına almıştı. Şüphelilerden 10'u tutuklanırken, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Avukatları tarafından itiraz edilmiş, sulh ceza hakimliğince reddedilen itirazı değerlendiren nöbetçi asliye ceza mahkemesi, 10 kişinin tahliyesine karar vermişti.

15 ŞÜPHELİ HAKKINDA HAPİS İSTEMİ

3 ABD vatandaşı askerin başına çuval geçiren Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyesi 15 şüpheli hakkında 1 yıl 6 aydan 14 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Tutuksuz 15 sanık hakkında hazırlanan iddianame, İzmir 13. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

"SİZ NEREDEN, NASIL GELDİNİZ?”

Hazırlanan iddianamede, ABD Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait USS WASP isimli geminin 1 Eylül'de İzmir Limanı'na demirlediği, askerlerin gezmek için Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ne geldikleri, şüphelilerden S.S'nin askerlere, "Siz nereden, nasıl geldiniz?" diye soru sorduğu, askerlerden Clifton Loren Bowers ve Shane Anthony Noble'nin bir sorun çıkmaması adına, turistik amaçlı uçakla geldiklerini söyledikleri bilgilerine yer verildi.

"ÇUVALI GEÇİR"

İddianamede, restorandan çıkan askerlerden Noble'yi yakalayan 6 zanlının, askerin kafasına çuval geçirmeye çalıştığı kaydedilerek, S.S'nin de telefonuyla o anları kaydettiği ve "çuvalı geçir" şeklinde söylemlerde bulunduğu ifade edildi.

“ASKERLER BAĞIRARAK YARDIM İSTEDİ”

Aynı zamanda diğer 3 kişinin Bowers'ı tutarak Noble'ye yapılan eyleme karşı müdahale etmesini engellediği de belirtildi. Brandon Micheal Bender'ın arkadaşlarının yanına geldiği ancak şüphelilerin onu da tutarak müdahale etmesine engel oldukları, askerlerin bağırarak yardım istemesi üzerine polislerin olay yerine gelerek gruba müdahale ettiği vurgulandı.

15 şüphelinin, "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet etmek" ve "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından toplam 1 yıl 6 ay ile 14 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Kaynak: AA