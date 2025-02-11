Özgür Özel'den Çarpıcı İddia: Cumhurbaşkanı'nı İşaret Etti, Kabinedeki Değişim İçin Net Tarih Verdi

CHP lideri Özgür Özel, bugünkü grup toplantısında yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabinede değişiklik yapacağını iddia etti. Özel, "Şimdi 23 Şubat'ı bekliyoruz hep beraber. AK Parti kongresini yapacak, o kongrede bakanı, 8-10 bakandan birini değiştirecek" dedi.

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Özgür Özel'den Çarpıcı İddia: Cumhurbaşkanı'nı İşaret Etti, Kabinedeki Değişim İçin Net Tarih Verdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugünkü grup toplantısında Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de yaşanan yangınla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Faciadaki sorumluların hala net olarak tespit edilemediğini vurgulayan Özel, yangında 78 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlattı.

ALİ YERLİKAYA İLE ÇARPICI DİYALOG

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yla ilgili bir anısını anlatan Özel, "İlk gün gittiğimde İçişleri Bakanı, bir hafta, en geç 10 günde bütün sorumluların belirleneceğini, kimsenin sorumluluktan kaçamayacağını, üstlerindeki sorumluluğu yıkayamayacağının sözünü veriyordu. 21 gün geçti, ağzını bu konuda açmadı" dedi.

Yerlikaya'nın kendisine söylediği sözleri aktaran Özel, "Bana şöyle anlatıyordu, 'Mülkiye müfettişleri var, çok etkililer. Bilirler bu işi bırakmayacağımı...' 'Kime uzanırsa uzansın...' böyle yapıyordu. Parmağının uzandığı yerde Turizm Bakanı oturuyordu. O günden bugüne hiçbir şey olmadı" ifadelerini kullandı,

Özgür Özel'den Çarpıcı İddia: Cumhurbaşkanı'nı İşaret Etti, Kabinedeki Değişim İçin Net Tarih Verdi - Resim : 1

KABİNE DEĞİŞİMİ İÇİN TARİH VERDİ

Açıklaması sonrası AKP'de 22 gün içinde yapılacak bir kabine değişikliği ile ilgili kulis bilgisi paylaşan Özel, "Şimdi 23 Şubat'ı bekliyoruz hep beraber. AK Parti kongresini yapacak, o kongrede bakanı, 8-10 bakandan birini değiştirecek. Bakanın sorumluluğunu göstermeden hem kurtulacak hem sorumluluğu partisine almayacak" diye konuştu.

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Kaynak: Haber Merkezi

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