Yangına Giden Su Tankerini Durduran Polislere Soruşturma

Edirne'de yangına müdahaleye giden su tankerinin, yolda polis tarafından durdurulduğu iddiaları üzerine, söz konusu polisler hakkında soruşturma başlatıldı.

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Yangına Giden Su Tankerini Durduran Polislere Soruşturma

Edirne Valiliği, Fethiye Evren'in (82) hayatını kaybettiği evde çıkan yangına müdahaleye giden su tankerinin, yolda polis tarafından durdurulduğu iddiaları üzerine açıklama yaptı. Su tankerinin, yangının nerede olduğunun öğrenilmek üzere 37 saniyeliğine durdurulduğu belirtilen açıklamada, görevli polisler hakkında idari soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Merkeze bağlı Korucu köyünde Fethiye Evren'in yaşadığı tek katlı evde, dün saat 02.30 sıralarında yangın çıktı. Komşuların ihbarıyla olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, söndürdü. Kullanılamaz hale gelen evde Evren'in cesedi bulundu.

Edirne Valisi Yunus Sezer de köye giderek yanan evde incelemelerde bulundu ve Fethiye Evren'in ailesiyle görüşerek, başsağlığı diledi.

VALİLİK KONUY

Bazı basın yayın organlarında yangına müdahaleye giden su tankerinin, yolda polis tarafından gece saatinde siren çaldığı için durdurulduğu öne sürüldü. İddialar üzerine Valilik açıklama yaptı. '10.02.2025 günü saat: 02.35 sıralarında ilimiz Korucu köyünde meydana gelen ve bazı basın yayın organlarında yer alan olayla ilgili olarak açıklama yapılması gereği duyulmuştur" denilen açıklamada, "Yapılan incelemede olay yerine intikal eden ilk aracın itfaiye aracı olduğu, olay yerine giden ikinci aracın ise takviye amaçlı su tankeri olduğu ve resmi görevliler tarafından ‘yangının nerede olduğu’ öğrenilmek üzere durdurulduğu anlaşılmıştır. Kamera kayıtları incelendiğinde ise olay yerine giden su tankerinin ‘37’ saniye durdurularak soru sorulduğu tespit edilmiştir. Akabinde dün itibariyle durdurma olayıyla ilgili görevliler hakkında idari soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Kaynak: DHA

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