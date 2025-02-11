Sinop’ta Kar Çilesi, Yollar Kapandı, Ulaşım İmkansız Hale Geldi

Türkiye yavaş yavaş kar yağışının etkisi altına girmişken, Sinop’ta kar yağışının çoğalması sonrasında 24 köy yolu ulaşıma kapandı. Kentte kapanan yolların ulaşıma açılması çalışma başlatıldı.

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Sinop’ta Kar Çilesi, Yollar Kapandı, Ulaşım İmkansız Hale Geldi

Kışın kendini tam anlamıyla hissettirdiği şubat ayında Türkiye’nin çok sayıda ili kara teslim olurken, Sinop’ta her yer beyaza büründü.

Sinop’ta Kar Çilesi, Yollar Kapandı, Ulaşım İmkansız Hale Geldi - Resim : 1

Sinop Valiliği, kentte etkisini sürdüren kar yağışın nedeniyle Ayancık ilçesinde 12, Gerze'de 11 ve Türkeli'de 1 köy yolunun ulaşıma kapandığını açıkladı. Sinop'ta kar nedeniyle 24 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekiplerinin kapalı yolların açılması için çalışma başlattığı duyuruldu.

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Kaynak: AA

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