Deniz Çekilince Ortaya Çıktı, Gören Büyülendi

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi Altınova Mahallesi'nde gelgitler sonrasında deniz yaklaşık 10 metre çekildi.

Suların çekilmesi sonrasında halk arasında 'Kral Yolu' olarak bilinen kayalıklar ortaya çıktı. Her yıl bu mevsimlerde suyun çekildiğini belirten Hüseyin Sakalar, kayaların normalde suyun altında olduğunu, mevsimsel olarak suların çekilmesiyle olayın gerçekleştiğini söyledi.

'TEDİRGİNLİĞE GEREK YOK'

Deniz çekilmesi değerlendiren Prof. Dr. Emre Özşahin, şunları söyledi: İnsanların denizin çekilmesinden dolayı tedirginlik yaşamasına gerek yok. Dönemsel olarak belli mevsimlerde rüzgarın hep aynı yönde esmesiyle beraber ortaya çıkan bir hadisedir.

Kaynak: İHA