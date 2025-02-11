Deniz Çekilince Ortaya Çıktı, Gören Büyülendi

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi denizin 10 metre çekilmesi sonrasında ortaya çıkan manzara görenleri büyüledi. Denizin çekilmesiyle birlikte tarihi 'Kral Yolu' olarak bilinen kayalıklar ortaya çıktı.

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Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi Altınova Mahallesi'nde gelgitler sonrasında deniz yaklaşık 10 metre çekildi.

Suların çekilmesi sonrasında halk arasında 'Kral Yolu' olarak bilinen kayalıklar ortaya çıktı. Her yıl bu mevsimlerde suyun çekildiğini belirten Hüseyin Sakalar, kayaların normalde suyun altında olduğunu, mevsimsel olarak suların çekilmesiyle olayın gerçekleştiğini söyledi.

Deniz Çekilince Ortaya Çıktı, Gören Büyülendi - Resim : 1

'TEDİRGİNLİĞE GEREK YOK'

Deniz çekilmesi değerlendiren Prof. Dr. Emre Özşahin, şunları söyledi: İnsanların denizin çekilmesinden dolayı tedirginlik yaşamasına gerek yok. Dönemsel olarak belli mevsimlerde rüzgarın hep aynı yönde esmesiyle beraber ortaya çıkan bir hadisedir.

Deniz Çekilince Ortaya Çıktı, Gören Büyülendi - Resim : 2

Kaynak: İHA

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