Şanlıurfa Valiliği Tarih Verdi, Karla Karışık Yağmur Geliyor

Şanlıurfa Valiliği, tüm vatandaşları yakından ilgilendiren bir uyarı yayınladı. Valilik, bugünden itibaren etkisini göstermesi beklenen yağmur, karla karışık yağmur ve kar yağışı için uyardı.

Şanlıurfa Valiliği Tarih Verdi, Karla Karışık Yağmur Geliyor

Meteoroloji’nin uyarısının ardından Şanlıurfa’ya bir uyarı da valilikten geldi. Şanlıurfa Valiliği, kentte sağanak yağışın etkili olacağını belirterek karla karışık yağmur için uyardı.

Şanlıurfa Valiliği Tarih Verdi, Karla Karışık Yağmur Geliyor - Resim : 1

'PERŞEMBE GÜNÜ ETKİSİ ARTACAK'

Yazılı açıklamada, şu ifadelerine yer verildi: Son meteorolojik değerlendirmelere göre ilimizde 11 şubat Salı günü başlayan yağışların Perşembe günü etkisini arttırarak yer yer karla karışlık yağmur ve kar yağışı şeklinde devam etmesi beklenmektedir. Yağışların Şanlıurfa merkez, Halfeti, Hilvan, Viranşehir ve Siverek çevrelerinde etkili olacağı değerlendirilmektedir. Yağış ve soğuk havayla birlikte buzlanma, don ve ulaşımda aksamalar meydana gelebileceğinden vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

Kaynak: İHA

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