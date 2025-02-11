Erzurum’da Uyuşturucu Satıcılarına Baskın, 7 Gözaltı
Erzurum’da farklı adreslere yapılan uyuşturucu baskınlarında, 7 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda yapılan aramalarda 12 kilo 300 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, uyuşturucu operasyonlarında farklı adreslere baskın gerçekleştirdi.
Operasyonlarda 13 kilo 100 gram skunk maddesi ele geçirilirken V.U. , Ö.A., Y.B. isimli şahıslar tutuklandı.
İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerince gerçekleştirilen bir diğer operasyonlarda ise 31 kilo 20 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, 7 şahıs tutuklandı.
Yapılan diğer operasyonda ise sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda 5 kilo 617 gram sentetik kannabinoid maddesi, 3 gram metamfetamin maddesi ve suç unsuru 3 bin 590 TL ele geçirildi. Operasyon çerçevesinde gözaltına alınarak adli mercilere sevk edilen Z.Y., M.Ç.O A.E.B. isimli şahıslar tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Kaynak: İHA