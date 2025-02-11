Erzurum’da Uyuşturucu Satıcılarına Baskın, 7 Gözaltı

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, uyuşturucu operasyonlarında farklı adreslere baskın gerçekleştirdi.

Operasyonlarda 13 kilo 100 gram skunk maddesi ele geçirilirken V.U. , Ö.A., Y.B. isimli şahıslar tutuklandı.

İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerince gerçekleştirilen bir diğer operasyonlarda ise 31 kilo 20 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, 7 şahıs tutuklandı.

Yapılan diğer operasyonda ise sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda 5 kilo 617 gram sentetik kannabinoid maddesi, 3 gram metamfetamin maddesi ve suç unsuru 3 bin 590 TL ele geçirildi. Operasyon çerçevesinde gözaltına alınarak adli mercilere sevk edilen Z.Y., M.Ç.O A.E.B. isimli şahıslar tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İHA