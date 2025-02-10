Osmaniye’de Feci Kaza, Şarampole Devrilen Kamyondan Sağ Çıktı

Osmaniye’de sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği kamyon şarampole yuvarlandı. Feci kazada sürücü hafif yaralanırken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Osmaniye’de Feci Kaza, Şarampole Devrilen Kamyondan Sağ Çıktı

Osmaniye’nin Tarsus-Adana-Gaziantep TAG otoyolunda korkunç bir kaza meydana geldi. Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği kazada kamyon şarampole devrildi.

Osmaniye’de Feci Kaza, Şarampole Devrilen Kamyondan Sağ Çıktı - Resim : 1

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çevredekilerin müdahalesi ile araçtan çıkarılan sürücü tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İHA

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