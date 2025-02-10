AFAD Duyurdu! Ege Denizi'nde Bir Korkutan Deprem Daha

Ege Denizi'ndeki Santorini Adası'nda son günlerde meydana gelen depremler hem Türkiye'de hem Yunanistan'da endişeye neden oldu. Ege Denizi'nde art arda sismik hareketlilik gözlemlenmeye devam ediyor.

AFAD, bugün saat 16.14'te 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 4.4 olarak ölçtü. Kandilli, depremin derinliğini 11.4 kilometre olarak ölçtü.

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Kaynak: Haber Merkezi