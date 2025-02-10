İletişim Başkanlığı Binasına Uluslararası Çapta Ödül

Yenilikçi şehircilik ve çevre dostu teknolojilere yönelik analizleriyle geniş bir uluslararası okuyucu kitlesine hitap eden BUILD dergisi, ödülle birlikte İletişim Başkanlığı binasının görsellerini de yayımlayarak, projenin çevresel duyarlılık, sürdürülebilir şehircilik ve sıfır atık yaklaşımıyla öne çıktığını vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, değerlendirmesinde sürdürülebilirliğin yalnızca bugünü değil, geleceği de inşa etme sorumluluğunu gerektirdiğini belirterek, bu ödülün Türkiye’nin çevre odaklı projelere verdiği önemin bir göstergesi olduğunu ifade etti.

'TAKDİRİN GÜÇLÜ BİR GÖSTERGESİ'

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak, çevre duyarlılığını artırmak, doğayı koruma bilincini canlı tutmak ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak hedefiyle çalışmalara kararlılıkla devam ettiklerini vurgulayan Fahrettin Altun, şu ifadeleri kullandı:

"Bu çerçevede başkanlık binamızın, BUILD dergisi tarafından ödüle layık görülmesi, bizim için büyük bir onur ve gurur kaynağıdır. Bu ödül, sıfır atık, çevre ve doğayı koruma vizyonumuzun uluslararası ölçekte de takdir edildiğinin güçlü bir göstergesidir. Türkiye olarak sadece kendi sınırlarımız içinde değil, bölgemizde de daha sürdürülebilir uygulamaların oluşturulması için üzerimize düşeni yapmaya, hatta daha fazlasını gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerinde yürütülen Sıfır Atık Projesi başta olmak üzere, çevresel sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarımızı aralıksız sürdürecek ve insanlığa karşı sorumluluğumuzu yerine getirmeye devam edeceğiz. Bu kıymetli ödülü almamıza vesile olan tüm çalışma arkadaşlarımıza, emeği geçen herkese ve projelerimizi ödüllendiren BUILD dergisi yetkililerine çok teşekkür ediyorum."

'ÇALIŞAN DOSTU BİNA'

Diğer taraftan, İletişim Başkanlığı'nın çalışma ve dinlenme alanları, kreş, spor alanı gibi sosyal alanlarıyla da çalışan dostu bir şekilde planlandığını anlatan Altun, geçen yıl ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nin 100 yıllık iletişim tarihini; iletişim ve medyanın geçirdiği aşamaları, tarihi süreç içinde değişen iletişim araçlarını sergileyen İletişim Müzesi'ni açtıklarını bildirdi.

Bunun yanı sıra gerek basın mensuplarının ve çalışanların gerek öğrenciler ve akademisyenlerin yararlanabileceği İletişim İhtisas Kütüphanesi'ni kurduklarına dikkat çeken Altun, kütüphane ile 9 bin 658 kitap ve 2 bin 785 basılı dergi ile toplamda 12 bin 443 yazılı kaynağa ev sahipliği yaptıklarını kaydetti.

Kaynak: DHA