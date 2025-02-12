Binlerce Yıl Medeniyetleri Besledi, Şimdi Tehdit Altında! Belediye Suç Duyurusunda Bulundu, O Rapor Artık Bakanlığın Masasında

Binlerce yıldır birçok medeniyete su sağlayan; Antalya'nın önemli tatlı su kaynaklarından Kırkgöz Göleti, koruma altında olmasına rağmen yapılaşma tehdidiyle karşı karşıya. Göletin etrafındaki bazı bölgelerde duvarlar örüldü ve yapılaşma çalışmalarının devam ettiği görüldü. Döşemealtı Belediyesi harekete geçerek Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Belediyenin tuttuğu tutanak bakanlığa da bildirildi.

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Antalya'nın en önemli tatlı su kaynaklarından Kırkgöz Göleti, 2022 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararla 'Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı' ilan edilmişti. Binlerce yıldır birçok medeniyete su sağlamasıyla bilinen göletin üst kısmı ise ASAT tarafından korunması amacıyla kapatılmıştı.

Binlerce Yıl Medeniyetleri Besledi, Şimdi Tehdit Altında! Belediye Suç Duyurusunda Bulundu, O Rapor Artık Bakanlığın Masasında - Resim : 1

KORUMA ALTINA ALINDI AMA TEHDİT ALTINDA

Etrafının çitlerle çevrildiği alana asılan 'Kırkgöz Su Kaynakları Mutlak Koruma Alanı' başlıklı yazıda; alanın koruma altına alındığı, göleti herhangi şekilde kirletenlerin yasa gereği cezalandırılacağı belirtildi. Ancak bu koruma çalışmalarına rağmen kentin en eski su kaynaklarından olan bölge, tehdit altında.

Binlerce Yıl Medeniyetleri Besledi, Şimdi Tehdit Altında! Belediye Suç Duyurusunda Bulundu, O Rapor Artık Bakanlığın Masasında - Resim : 2

Göletin kapatılmayan kısımlarında kirlilik sürerken, koruma alanı kararına rağmen bazı bölgelerde yapılaşma olduğu görüldü. Su seviyesinin azaldığı gölet etrafındaki bazı noktaların doldurularak duvar örüldüğü, çalışmaların ise devam ettiği göze çarptı. Çalışma yapılan alanda kullanılan taşlar da göletin içerisine doğru yığıldı. Döşemealtı ilçesi Yeniköy Mahalle Muhtarı Ahmet Kıvrak, İçişleri Bakanlığı'na dilekçe vererek gölün korunması için destek talep etti.

Binlerce Yıl Medeniyetleri Besledi, Şimdi Tehdit Altında! Belediye Suç Duyurusunda Bulundu, O Rapor Artık Bakanlığın Masasında - Resim : 3

'YAPILAŞMA KIRKGÖZ'E DOĞRU İLERLİYOR'

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Kırkgöz'ün Antalya'nın su kaynağı olduğunu ve korunması gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Gökoğlu, "Piknik alanında bulunan noktaya gidenler, çöplerini göle atmaları nedeniyle bir kirlilik oluştu. Üst tarafta bulunan kısım uyarıların ardından önlemler alınarak ASAT tarafından kapatıldı. Burada zaman zaman dalışlar yapıp kirliliği gözlemliyoruz. Yapılaşma ise Kırkgöz'e doğru gidiyor. Su kaynaklarının üzerine yapılaşma yapılması son derece yanlış. Belli bölgeleri doldurup, yapılaşma yapıldığını duyduk. Tamamen korunması gereken bir alan. Bu alanlar bizim su kaynaklarımız" dedi.

Binlerce Yıl Medeniyetleri Besledi, Şimdi Tehdit Altında! Belediye Suç Duyurusunda Bulundu, O Rapor Artık Bakanlığın Masasında - Resim : 4

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Diğer yandan Döşemealtı Belediyesi de yapılaşmanın olduğu alanla ilgili tutanak tutup, Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Ayrıca tutulan tutanak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, DSİ Bölge Müdürlüğü ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne bildirildi.

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Kaynak: DHA

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