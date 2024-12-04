Altınköy Koyu'nda Yapılaşma Tehdidi: 'Ekosistem Bütünlüğü Tehlikede'

İzmir’in Urla ilçesinde Yağcılar Köyü Ömerali mevkiinde bulunan ve birinci derece sit alanı olarak koruma altında olan üç büyük arazi, yapılan düzenlemelerle üçüncü derece “kontrollü kullanım alanı” statüsüne indirildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi de imar planlarını böyle işledi.

2014 yılında değişiklik mahkemeye taşındı. Mahkeme, bölgenin tarım alanı olarak korunması gerektiğine karar verdi. Belediye imar planlarını yeniden düzenledi. Ancak İzmir Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun mahkeme kararını dikkate almadığı ve iptal edilen eski planları geçerli saydı.

18 ARALIK'TA KEŞİF YAPILACAK

BirGün'den Aycan Karadağ'ın haberine göre, bu gelişmeler, Altınköy Koyunu Koruma ve Geliştirme Derneği (AKKOY) ve bölge halkını harekete geçirdi. Dernek ve vatandaşlar süreci yargıya taşıdı. Altınköy’de yoğun bir yapılaşma ve nüfus artışı yaşanacağına dikkat çeken AKKOY temsilcileri, bölgedeki ekosistemin bütünlüğünün tehlikede olduğunu vurguladı. İzmir 2. İdare Mahkemesi, 18 Aralık’ta keşif yapılmasına karar verdi. AKKOY, keşif günü çevre savunucularını desteğe çağırdı.

Kaynak: BirGün