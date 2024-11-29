Dışarı Çıkarken Bir Daha Düşünün: İstanbul, Ankara, İzmir... Yarın Geliyor, Burnumuzu Yakacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hafta sonu için hava durumu tahmini geldi. Rapora göre cumartesi günü için batı ilçelerinde, pazar günü ise il genelinde yağmur bekleniyor.

Meteoroloji'ye göre Trabzon, Rize ve Artvin'de yağmur, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı olması bekleniyor. Bölgede meydana gelecek buzlanma ve don olayına karşı vatandaşlar uyarıldı. İstanbul, Ankara ve İzmir'de hafta sonu yağış tahmin edilmiyor.

HAFTA SONU HAVA NASIL?

Hafta sonu üç büyük ildeki sıcaklık tahminleri şöyle:

Ankara'da yağış beklenmezken en düşük sıcaklıklar 3,4 derece kadar yükselecek.

İstanbul'da da 4 gün boyunca yağış beklenmiyor. Sıcaklıklar 11-12 derece civarında seyredecek.

İzmir'de yine bugün için yağış beklentisi yok. Cumartesi günü için batı ilçelerinde, pazar günü ise il genelinde yağmur bekleniyor. İzmir'deki en yüksek sıcaklıklar da 15-17 derece civarında olacak.

AZOT UYARISI GELDİ!

Ayrıca MGM'nin internet sitesinde paylaşılan hava durumu raporunda cumartesi ve pazar günü için birçok şehirde 'puslu' ifadesine yer verildi. Hava Forum hesabı da yaptığı paylaşımla puslu havaya dikkat çekti.

Paylaşımda, "İstanbul, Ankara ve İzmir'de yüksek basıncın da etkisiyle azot dioksit oranında artış gözlemliyoruz. Azot dioksit, puslu ve kokulu bir hava yapıyor" denildi.

AZOT DİOKSİT NEDİR?

Azot dioksit, kırmızımsı kahverengi ve zehirli bir gaz. Keskin bir kokuya sahip olan bu gazın kokusu klor gazına benzer. Keskin, öksürüğe yol açan bir kokusu var.

Azot dioksit çok zehirli bir gaz, bu yüzden düşük konsantrasyonda fark edilmesi zor. Bu gazın solunumu sonucunda baş ağrısı ve baş dönmesi gibi belirtileri ortaya çıkabilir.

Kaynak: Gerçek Gündem