Vatandaşa Yedireceklerdi! Operasyonda Ele Geçirildi... Tam 8 Ton

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte zeytinyağı üreten ve piyasaya süren kişilere yönelik operasyon düzenledi. Köşk ilçesindeki bir depoda ve Efeler’de bir araçta yapılan aramalarda toplam 8 ton 294 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi.

Vatandaşa Yedireceklerdi! Operasyonda Ele Geçirildi... Tam 8 Ton

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü koordinesinde bozulmuş ve değiştirilmiş gıda ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor.

Vatandaşa Yedireceklerdi! Operasyonda Ele Geçirildi... Tam 8 Ton - Resim : 1

Edinilen bilgiye göre, Efeler ve Köşk İlçe Jandarma Komutanlığı ile diğer kurumlarla farklı tarihlerde yürütülen koordineli çalışmada; Köşk ilçesinde sahte zeytinyağı ve gıda ürünleri üreterek piyasaya süren bir şahsa ait depo içerisinde 4 ton 844 litre, Aydın-Denizli Devlet Karayolu Efeler ilçesi Serçeköy Yol Kontrol Noktası’nda durdurulan bir araç içerisinde de Uşak, Afyonkarahisar ve Denizli illerinde piyasaya sürülmek üzere sevk edilen 3 ton 450 litre olmak üzere toplamda 8 ton 294 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi.

Sahte zeytinyağının ele geçirildiği faaliyetlerde Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Maliye Bakanlığı ekiplerince şüphelilere toplam 1 milyon 510 bin TL tutarında cezai işlem uygulandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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