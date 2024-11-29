Gazetecilerin Haberlerine Telif Hakkı Geliyor

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, gazetecilerin ürettiği haberler konusunda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yayman, gazetecilerin haklarının korunması gerektiğini belirterek “Haberlerin mutlaka telif konusu” olması gerektiğini dile getirdi.

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Gazetecilerin Haberlerine Telif Hakkı Geliyor

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman düzenlenen toplantıda, dijital telif yasasında sona geldiklerini belirterek, TBMM’de devam eden bütçe görüşmelerinin ardından yasanın Meclis’e geleceğini ifade etmişti.

Hüseyin Yayman, bugün katıldığı canlı yayında dijital telif yasasına dair açıklamalarda bulundu. Yayman’ın gündeminde gazetecilerin ürettiği haberler de vardı.

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“HABER MUTLAKA TELİF KONUSU OLMALI”

Yayman yaptığı değerlendirmelerde gazetecilerin haklarının korunması gerektiğini ifade ederken, yasada son geldiklerini ve gazetecilerin haklarının korunmasına dair adım atacaklarını belirtti.

"BIÇAK KEMİĞE DAYANDI"

Bu konuda uzun zamandır bir diplomasi yürüttüklerini belirten Yayman, konunun karayan bir yara olduğunu ve bıçağın artık kemiğe dayandığını söyledi.

Yayman, "Sizinle olan konuşmamızı kendi internet sitelerinde yayınlayarak sizden daha fazla kazanan kurumlar var. Tüm taraflarla görüşüyoruz. Dijital telif meselesi gerçek gazeteciliği doğrudan ilgilendiren bir konu. Bu konuda doğrudan bir adım atmalıyız" şeklinde konuştu.

Haber konusunda emek hırsızlığının önüne geçilmesi ve haberin mutlaka telif konusu olması gerektiğini belirten Yayman, bu konuda TBMM’ye gelecek dijital telif yasasına dikkat çekti.

Yayman, telif yasası konusunda hızlı davranılması gerektiğini de ifade etti.

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Kaynak: CNN Türk

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