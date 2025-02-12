Ordu'da İş Yeri Yangını
Ordu'nun Ünye ilçesinde emlakçı dükkanında yangın çıktı. Ekiplerin 2 saatlik müdahalesiyle yangın söndürülürken, iş yeri yangının ardından adeta küle döndü.
Yangın, Çamurlu Mahallesi Taşbaşı Sokak üzerinde çıktı. Alınan bilgiye göre, Ali Bektaş'a ait emlakçı olarak kullanılan iş yerinde yangın çıktı.
İhbar sonrası olay yerine Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekipler yönlendirildi. Yaklaşık 2 saatlik müdahalenin ardından iş yerindeki yangın söndürülerek kontrol altına alındı.
Yangının elektrik arızasından çıktığı öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA