CHP'li Vekilden Vahim İddia: 'Bakanlığa Bağlı Çocuk Yuvasında Yangın Merdiveni Yok'

CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada Denizli Şirinköy Çocuk Yuvası’nda yangın merdiveni bulunmadığını söyleyerek Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na tepki gösterdi. “45 çocuğun kaldığı bir kurum nasıl olur da en temel güvenlik önlemlerinden yoksun bırakılır?” diye soran Arpacı, yetkilileri faciaya yol açmadan derhâl harekete geçmeye çağırdı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, Denizli’deki Şirinköy Çocuk Yuvası’nda yangın merdiveni bulunmadığını belirterek Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na tepki gösterdi.

Arpacı, Bolu’daki Kartalkaya yangınında hayatını kaybeden 78 vatandaşın acısının hâlâ taze olduğunu vurgulayarak, yeni bir facianın eşiğinde olunduğunu ifade etti. Denizli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı 0-6 yaş arası çocukların kaldığı Şirinköy Çocuk Yuvası’nın en temel güvenlik önlemlerinden yoksun olduğuna dikkat çeken Arpacı, “45 evladımızın barındığı, 50 personelin çalıştığı bir kamu kurumu nasıl olur da yangın merdiveni olmadan faaliyetlerine devam eder?” diyerek tepkisini dile getirdi.

“BİR FACİA YAŞANMADAN HAREKETE GEÇİN”

Arpacı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na seslenerek, 2025 yılı kamu yatırımları kapsamında Denizli’ye tek bir kuruş ayrılmadığını hatırlattı ve yetkilileri mevcut binaların güvenliğini sağlamaya çağırdı. “Bir facia yaşanmadan önce derhâl harekete geçin!” diyen Arpacı, devletin koruması altındaki çocukların güvenliğinin sağlanması için acil önlem alınması gerektiğini vurguladı.