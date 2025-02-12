İzmir'de 'Büyük Kaçış' Hazırlığı: Bütün İlçeler Tek Tek İncelendi, Herkes Tahliye Edilecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi, deprem araştırmaları ve risk azaltma projeleri kapsamında önemli bir çalışmaya imza attı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden akademisyenlerin katkılarıyla, İzmir kıyılarında tsunami riskine yönelik tehlike analizi modellemesi oluşturuldu. Bu çalışma kapsamında, kentin 600 kilometrelik kıyı şeridi ve sahile yakın ilçeleri detaylı şekilde incelenerek haritalandırıldı.

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İzmir'de 'Büyük Kaçış' Hazırlığı: Bütün İlçeler Tek Tek İncelendi, Herkes Tahliye Edilecek

Son dönemde Ege Denizi'nde meydana gelen depremler, İzmir için tsunami riskini tekrar gündeme getirdi. Bu doğrultuda, Deprem Master Planı’nın alt yapısını oluşturacak yapı envanteri, depremsellik ve tsunami araştırmaları ile mikrobölgeleme etüt çalışmalarını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, Prof. Dr. Ahmet Cevdet Yalçıner öncülüğünde ODTÜ’den 10 akademisyenin katılımıyla tsunami tehlike analizi modellemesini tamamladı. Çalışma kapsamında, İzmir kıyılarında meydana gelebilecek olası tsunami senaryoları değerlendirilerek modellemeler yapıldı. Elde edilen veriler doğrultusunda tahliye haritaları oluşturulacak, kaçış yolları belirlenecek ve yönlendirme tabelaları hazırlanacak. Ayrıca, risk azaltmaya yönelik diğer önlemler de kapsamlı şekilde ele alınacak.

İzmir'de 'Büyük Kaçış' Hazırlığı: Bütün İlçeler Tek Tek İncelendi, Herkes Tahliye Edilecek - Resim : 1

MODELLER YAPILARAK HARİTA OLUŞTURULDU

Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanı Eylem Ulutaş Ayatar, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kıyı alanlarında olası tsunami olaylarına karşı tehlike analizlerini tamamladıklarını belirterek “Öncelikle tsunami oluşturabilecek kaynak mekanizmasının ve etki alanındaki tesislerin belirlendiği bir veri tabanı oluşturduk. Ardından kaynağı dikkate alarak tsunami modellemesini gerçekleştirdik. Tsunami dalgalarının karadaki ilerleyişi, akım derinlikleri, tehlike dağılımları ortaya çıkarıldı ve son olarak baskın haritalarımızı elde ettik" ifadelerini kullandı.

İzmir'de 'Büyük Kaçış' Hazırlığı: Bütün İlçeler Tek Tek İncelendi, Herkes Tahliye Edilecek - Resim : 2

KIYILAR MERCEK ALTINDA

Çalışmanın yürütücüsü Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Kıyı ve Deniz Mühendisliği Dalı emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Cevdet Yalçıner de İzmir için modelleme ağırlıklı bir tsunami tehlike analizi yaptıklarını belirtti. İzmir’in 600 kilometrelik kıyı şeridi üzerine çalıştıklarını ve denize bitişik bütün ilçeler için olası tsunami baskınlarının hesaplamasını yaptıklarını kaydeden Yalçıner, “Bunu yapmak için çok sağlıklı bir veri tabanı oluşturmamız gerektiğinden İzmir Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği halinde ayrıntılı ve yüksek çözünürlüklü batimetri ve topografik veri tabanı hazırlandı. Denizdeki fayların tsunami oluşturma potansiyellerine ve özelliklerine göre kıyılardaki baskın alanların hesaplamaları yapıldı. Her bir ilçe için olası baskın alanları haritalanmış olarak ortaya çıkarıldı” bilgisini verdi.

İzmir'de 'Büyük Kaçış' Hazırlığı: Bütün İlçeler Tek Tek İncelendi, Herkes Tahliye Edilecek - Resim : 3

TAHLİYELER NASIL YAPILACAK?

Vatandaşlara yönelik yapılacak çalışmaları aktaran Yalçıner, “İnsanların tsunami etkisine karşı neler yapabileceği ile ilgili farkındalık artırma çalışmaları yapılacak ve tsunami kıyılara geldiğinde baskın yaşanacak bölgelerden nasıl tahliye olacağına ilişkin haritalar oluşturulacak. Tahliye haritalarına bağlı olarak kıyılarda bilgi panoları ile kaçış yollarını ve güvenli bölgeleri gösteren tabelalar hazırlanacak” dedi.

İzmir'de 'Büyük Kaçış' Hazırlığı: Bütün İlçeler Tek Tek İncelendi, Herkes Tahliye Edilecek - Resim : 4

KAÇIŞ YOLLARI İÇİN TABELALAR HAZIRLANACAK

İzmir’de tsunami konusunda en riskli bölgelerin kıyıya yakın ve düşük kotlu alanlar olduğunu, bu alanlarda da yerleşimin olmadığını söyleyen Yalçıner, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Çok sayıda insanın yaşadığı Alsancak gibi bölgelerde tahliye yolları için tabelalar hazırlanacak. Vatandaşların da bu tabelaların farkında olması önemli. Okyanuslarda, Japonya’da yaşandığı gibi 30 metreleri aşan tsunami olayları Ege kıyılarında olmaz. Ege Denizi, okyanuslara göre daha sığdır. Oluşacak 7’den büyük deprem ya da başka olaylar tsunami yaratır. Bu olaylarda İzmir kıyılarına dalganın gelmesi için bir zaman gerekir. Türkiye’de erken uyarı sistemi kurulmuş durumda ve Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Merkezi tarafımdan yürütülüyor. Tsunami olaylarına karşı UNESCO bağlantılı çalışan Kandilli Rasathanesi uyarı mesajlarını veriyor. Haber geldikten sonra tsunami yaklaşana kadar kıyılardan uzaklaşmak mümkün.”

TSUNAMİ GELDİĞİ NASIL ANLAŞILIR?

Dalganın hızının insanın koşma hızından fazla olduğunu da söyleyen Yalçıner, bu yüzden beklemeden uzaklaşmak gerektiğini vurguladı. Yalçıner, “Bir kaptan denizde ise 50 metreden derin suya gitmeli. Tsunaminin genel habercisi, denizin yavaş yavaş çekilmesidir” dedi.

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Kaynak: ANKA

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Yılmaz Tunç İzmir Tsunami Ege Denizi Deprem
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