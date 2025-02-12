Ümraniye’de Feci Kaza, Otomobil Takla Attı

Ümraniye'de bir otomobil seyir halindeyken sürücüsünün aracın hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaparak takla attı. Kazada, otomobil sürücüsü yaralı olarak kurtuldu.

Ümraniye’de Feci Kaza, Otomobil Takla Attı

Olay, saat 16.00 sıralarında İstanbul Çevre Yolu Ümraniye Kavşağı'nda yaşandı.

İddiaya göre, Esat Arslan'ın kullandığı 34 EN 0449 plakalı araç kontrolden çıkarak takla attı. Olayda sürücü Esat Arslan araç içinde sıkışarak yaralandı. Vatandaşların ihbarı sonrası olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Ümraniye’de Feci Kaza, Otomobil Takla Attı - Resim : 1

Yaralı Esat Arslan, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ümraniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.

Ümraniye’de Feci Kaza, Otomobil Takla Attı - Resim : 2

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Kaynak: İHA

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İstanbul Ümraniye Trafik kazası
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