Manisa’da Sahte İçki Operasyonu, Ölümler de Ders Olmadı

Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Salihli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Merkez Karakol ve JASAT ekipleri, kendi sorumluluk alanlarında yapılan istihbarat çalışması sonucu A.A. (63) adlı şahsın ikametinde sahte içki üretildiği bilgisini edindi. Bu gelişmenin ardından ekipler harekete geçti.

Operasyon düzenleyen ekipler, ikamette ve eklentilerinde gerçekleştirilen aramada damacana ve pet şişeler içerisinde 990 litre şarap ve 10 litre rakı olmak üzere toplam bir ton sahte içkiyle birlikte 1 adet damıtma düzeneği ele geçirildi.

Sahte içkilere ve malzemelere el konulurken, gözaltına alınan A.A., çıkarıldığı mahemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA