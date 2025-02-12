Manisa’da Sahte İçki Operasyonu, Ölümler de Ders Olmadı

Manisa’nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir adrese gerçekleştirilen operasyonda 10 litre rakı ve 990 litre şarap olmak üzere toplam bir ton sahte içki ile birlikte üretimde kullanılan damıtma düzeneği ele geçirildi.

Son Güncelleme:
Manisa’da Sahte İçki Operasyonu, Ölümler de Ders Olmadı

Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Salihli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Merkez Karakol ve JASAT ekipleri, kendi sorumluluk alanlarında yapılan istihbarat çalışması sonucu A.A. (63) adlı şahsın ikametinde sahte içki üretildiği bilgisini edindi. Bu gelişmenin ardından ekipler harekete geçti.

Operasyon düzenleyen ekipler, ikamette ve eklentilerinde gerçekleştirilen aramada damacana ve pet şişeler içerisinde 990 litre şarap ve 10 litre rakı olmak üzere toplam bir ton sahte içkiyle birlikte 1 adet damıtma düzeneği ele geçirildi.

Sahte içkilere ve malzemelere el konulurken, gözaltına alınan A.A., çıkarıldığı mahemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Türkiye’yi Saran Ölüm İçkisinde Yeni Suçüstü, Satışa Hazır Halde Ele Geçirildi, Tam 40 LitreTürkiye’yi Saran Ölüm İçkisinde Yeni Suçüstü, Satışa Hazır Halde Ele Geçirildi, Tam 40 LitreGüncel
Nakliye Aracına Baskın: Ev Eşyalarının Arasından 1 Ton Etil Alkol ÇıktıNakliye Aracına Baskın: Ev Eşyalarının Arasından 1 Ton Etil Alkol ÇıktıGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Manisa Jandarma Sahte içki
Son Güncelleme:
Ayakkabısında Bu Sorun Olanlar Dikkat! 1 Patates Koymak Yetiyor Ayakkabısında Bu Sorun Olanlar Dikkat! 1 Patates Koymak Yetiyor
Ağrı'da Uyuşturucu Operasyonu, Tutuklandılar Ağrı'da Uyuşturucu Operasyonu, Tutuklandılar
Şanlıurfa’da Trafik Kazası, Yaralılar Var Şanlıurfa’da Trafik Kazası, Yaralılar Var
WhatsApp Faturaları Ödeme Hizmetini Hayata Geçiriyor WhatsApp'ta Yeni Dönem
ÇOK OKUNANLAR
Hülya Koçyiğit Londra'da Ölümden Döndü: '2 Saat Ambulans Bekledim' Hülya Koçyiğit Londra'da Ölümden Döndü
Maaşları Kesiliyordu! SGK'dan Yeni Genelge: Başvuru Yapanlara 1 Şubat'tan İtibaren Paralar Yatırılacak Maaşları Kesiliyordu, SGK'dan Yeni Genelge
Boşanıyorlar Mı? Pelin Akil'in Paylaşımı Kafaları Karıştırdı Boşanıyorlar mı? Manidar Paylaşım
AKP'de Kadrolar Sil Baştan... Kimler Kalır, Kimler Gider? İşte AKP Kulislerinde Konuşulan 3 Sürpriz İsim AKP Kulislerinde 3 Sürpriz İsim Konuşuluyor
Meteoroloji İl İl Uyardı... Yola Çıkacaklar Dikkat: Göz Gözü Görmeyecek, Kalınlığı 15 Santimi Bulacak Göz Gözü Görmeyecek, Kalınlığı 15 Santimi Bulacak