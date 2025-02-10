Nakliye Aracına Baskın: Ev Eşyalarının Arasından 1 Ton Etil Alkol Çıktı
Sahte içki can almaya devam ediyor. Samsun'da nakliye aracında ev eşyaları arasına gizlenmiş 1 ton etil alkol bulundu. Kamyonet sürücüsü gözaltına alındı.
Sahte içki bilançosu ağırlaşırken, Samsun'un Atakum ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, aldıkları istihbarat doğrultusunda harekete geçti.
Ekipler evden eve taşımacılık yapan kamyoneti durdurdu. Kamyonetten çıkan herkesi şoke etti.
Araçta arama yapan ekipler, beyaz eşya, dolap ve koltuk gibi eşyaların arasına zulalanmış 1 ton etil alkol ele geçirdi.
Gözaltına alınan kamyonet sürücüsü, emniyete götürüldü.
Kaynak: AA
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