Şanlıurfa’da Trafik Kazası, Yaralılar Var

Alınan bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Gaziantep karayolunun 29’uncu kilometresinde yer alan Akıncı mevkisinde yaşandı.

Suruç Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatif Başkanı Mehmet Durmaz idaresindeki 63 FL 650 plakalı Volkswagen marka otomobil, Suruç istikametine doğru ilerlerken iddiaya göre akaryakıt istasyonundan çıkan Mehmet A. kontrolündeki 63 AGH 612 plakalı araç ile çarpıştı.

Kazada yaralanan iki sürücü, ihbar sonrası bölgeye yönlendirilen sağlık ekiplerince ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA