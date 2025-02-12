Cami Açılışında Utandıran Görüntüler! Hepsi Gizledi Ama....

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski avukatı Mustafa Doğan İnal ve kardeşlerinin Gaziantep'te yaptırdığı caminin açılışında protokolle beraber kurdele kestirilen çocukların ayakkabısının olmaması dikkat çekti. Birçok AKP'li isim fotoğrafı sosyal medyadan sansürleyip paylaşırken, bir isim bu detayı gözden kaçırdı.

Son Güncelleme:
Cami Açılışında Utandıran Görüntüler! Hepsi Gizledi Ama....

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski avukatı Mustafa Doğan İnal ve kardeşleri, Gaziantep'in Karkamış ilçesinde yeni bir cami inşa etti. 7 Şubat'ta düzenlenen açılış törenine Gaziantep Valisi Kemal Çeber, AKP Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, AKP Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu, Karkamış Kaymakamı Mustafa Babacan ve Karkamış Belediye Başkanı Mustafa Güzel katıldı.

Cami Açılışında Utandıran Görüntüler! Hepsi Gizledi Ama.... - Resim : 1

AYAKKABISIZ ÇOCUKLAR SANSÜRLENDİ

Törende, protokol üyeleriyle birlikte kurdele kesen çocukların ayakkabısız olması ise dikkat çekti. Bu durum, bazı AKP'li yetkililerin paylaştığı fotoğraflarda sansürlendi; çocukların ayakları fotoğraflarda görünmeyecek şekilde kırpıldı. Özellikle AKP Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu ve Karkamış Belediye Başkanı Mustafa Güzel, paylaşımlarında bu detayı gizlerken, AKP'li Bünyamin Bozgeyik'in fotoğrafı X hesabından sansürsüz paylaşması sonrası sosyal medyada gündem oldu.

Cami Açılışında Utandıran Görüntüler! Hepsi Gizledi Ama.... - Resim : 2

AÇILIŞTA 'BİRLİK' VE 'BERABERLİK' MESAJI!

Açılış töreninde konuşan Gaziantep Valisi Kemal Çeber, "Camilerimiz, birlik ve beraberliğimizin en güçlü sembollerinden biridir" dedi. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise camilerin huzurun, kardeşliğin ve dayanışmanın mekânları olduğunu belirterek, "Karkamış’ta böyle güzel bir eserin kazandırılmış olması bizleri mutlu ediyor. İnşallah burada edilen dualar, ilçemize ve ülkemize hayırlar getirsin" ifadelerini kullandı.

AKP’li Vekil Zenginliğini ‘Allah Verdi’ Şeklinde Açıklamıştı... Sendika Başkanı Ağır Çalışma Koşullarını AnlattıAKP’li Vekil Zenginliğini ‘Allah Verdi’ Şeklinde Açıklamıştı... Sendika Başkanı Ağır Çalışma Koşullarını AnlattıGüncel
AKP'de Kadrolar Sil Baştan... Kimler Kalır, Kimler Gider? İşte AKP Kulislerinde Konuşulan 3 Sürpriz İsimAKP'de Kadrolar Sil Baştan... Kimler Kalır, Kimler Gider? İşte AKP Kulislerinde Konuşulan 3 Sürpriz İsimSiyaset

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Gaziantep Fatma Şahin
Son Güncelleme:
Sebzelerin Ömrünü Uzatmanın Pratik Yolu: Buzdolabına Bir Tane Koyun Bozulmayı Önleyin Sebzelerin Ömrünü Uzatmanın Pratik Yolu: Buzdolabına Bir Tane Koyun Bozulmayı Önleyin
Emekliler Bu Sözlere Çok Kızacak! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sonra Bir AKP'li İsim Daha... 'Bu Yılı 'Sabır Yılı' İlan Ediyorum' Emekliler Bu Sözlere Çok Kızacak! 'Bu Yılı 'Sabır Yılı' İlan Ediyorum'
DEVA Partili Ekmen'den '6 Şubat' Tepkisi, 'Sözler Tutulmadı' DEVA Partili Ekmen'den '6 Şubat' Tepkisi, 'Sözler Tutulmadı'
Hamurun Kabarmasını Sağlayan Mucizevi Yöntem: Sadece Bir Kaşık Eklemek Yetiyor Hamurun Kabarmasını Sağlayan Mucizevi Yöntem: Sadece Bir Kaşık Eklemek Yetiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya'dan Ayrıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya'dan Ayrıldı
Madenciler Adım Adım Ankara’ya Yaklaşıyor Madenciler Adım Adım Ankara’ya Yaklaşıyor
ÇOK OKUNANLAR
Hülya Koçyiğit Londra'da Ölümden Döndü: '2 Saat Ambulans Bekledim' Hülya Koçyiğit Londra'da Ölümden Döndü
Maaşları Kesiliyordu! SGK'dan Yeni Genelge: Başvuru Yapanlara 1 Şubat'tan İtibaren Paralar Yatırılacak Maaşları Kesiliyordu, SGK'dan Yeni Genelge
Boşanıyorlar Mı? Pelin Akil'in Paylaşımı Kafaları Karıştırdı Boşanıyorlar mı? Manidar Paylaşım
AKP'de Kadrolar Sil Baştan... Kimler Kalır, Kimler Gider? İşte AKP Kulislerinde Konuşulan 3 Sürpriz İsim AKP Kulislerinde 3 Sürpriz İsim Konuşuluyor
Meteoroloji İl İl Uyardı... Yola Çıkacaklar Dikkat: Göz Gözü Görmeyecek, Kalınlığı 15 Santimi Bulacak Göz Gözü Görmeyecek, Kalınlığı 15 Santimi Bulacak