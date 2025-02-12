Cami Açılışında Utandıran Görüntüler! Hepsi Gizledi Ama....

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski avukatı Mustafa Doğan İnal ve kardeşleri, Gaziantep'in Karkamış ilçesinde yeni bir cami inşa etti. 7 Şubat'ta düzenlenen açılış törenine Gaziantep Valisi Kemal Çeber, AKP Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, AKP Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu, Karkamış Kaymakamı Mustafa Babacan ve Karkamış Belediye Başkanı Mustafa Güzel katıldı.

AYAKKABISIZ ÇOCUKLAR SANSÜRLENDİ

Törende, protokol üyeleriyle birlikte kurdele kesen çocukların ayakkabısız olması ise dikkat çekti. Bu durum, bazı AKP'li yetkililerin paylaştığı fotoğraflarda sansürlendi; çocukların ayakları fotoğraflarda görünmeyecek şekilde kırpıldı. Özellikle AKP Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu ve Karkamış Belediye Başkanı Mustafa Güzel, paylaşımlarında bu detayı gizlerken, AKP'li Bünyamin Bozgeyik'in fotoğrafı X hesabından sansürsüz paylaşması sonrası sosyal medyada gündem oldu.

AÇILIŞTA 'BİRLİK' VE 'BERABERLİK' MESAJI!

Açılış töreninde konuşan Gaziantep Valisi Kemal Çeber, "Camilerimiz, birlik ve beraberliğimizin en güçlü sembollerinden biridir" dedi. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise camilerin huzurun, kardeşliğin ve dayanışmanın mekânları olduğunu belirterek, "Karkamış’ta böyle güzel bir eserin kazandırılmış olması bizleri mutlu ediyor. İnşallah burada edilen dualar, ilçemize ve ülkemize hayırlar getirsin" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi