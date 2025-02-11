AKP’li Vekil Zenginliğini ‘Allah Verdi’ Şeklinde Açıklamıştı... Sendika Başkanı Ağır Çalışma Koşullarını Anlattı

Gaziantep’te bulunan Başpınar Organize Sanayi Bölgesi’nde grev rüzgarları esiyor. Aralık ayında belirlenen yüzde 30 zamma itiraz eden tekstil işçileri birçok işyerinde grev başlattı. Birleşik Tekstil İşçileri Sendikası (BİRTEK-SEN) öncülüğünde başlayan eylemlerde bazı fabrikalarda zam talebiyle başlayan grevler kazanımla sonuçlanırken, 3 işyerinde ise direniş devam ediyor.

Başpınar OSB’nin büyük fabrikalarından olan Çelikaslan’da da işçiler yüzde 60 zam ve bayram ikramiyesi talebiyle önceki gece iş bıraktı. Fabrikanın sahibi AKP Gaziantep Milletvekili İrfan Çelikaslan ile işçiler arasında geçen diyalog ise dikkat çekiciydi.

Çelikaslan, işçilerin yüzde 30 zammı kabul edip fabrikaya dönmesi için ikna etmeye çalıştı. Bu sırada BİRTEK-SEN Başkanı Mehmet Türkmen tartışmaya katıldı. Türkmen, Çelikaslan’a “Sen bu kadar para kazandın, zengin oldun, bu işçinin de hakkını ver demek edepsizlik mi? Sen zengin oldun. Olmadın mı abi” şeklinde seslenirken, Çelikaslan ise “Allah verdi” şeklinde konuştu.

‘İŞÇİLERE KARA LİSTE TEHDİTİ’

Çelikaslan zenginliğini “Allah verdi” diye açıklasa da Türkmen durumun bambaşka olduğunu vurguladı. Gerçek Gündem’e konuşan Türkmen, Çelikaslan fabrikasındaki çalışma koşullarını şöyle açıkladı:

“Çelikaslan’da hem en düşük ücret hem de en kötü çalışma koşulları. İşçiler 7 gün çalıştırılıyor. Pazar günü 12 saat mesai zorunlu. Senelik izinleri bile kullanılmak istendiğinde devamlılık primleri sosyal yardımları kesiliyor. Nişan, düğün, cenaze, hastalık gibi durumlarda izin kullandıklarında sosyal yardımları kesiliyor. Mobbing var. İşçiler greve çıkmadan önce kara listeyle tehdit edildiler. Antep’te hiçbir fabrikada iş bulamayacakları yönünde tehdit edildiler. Kod 46 ile tazminatsız atılmakla tehdit edildiler.”

‘YÜZDE 60 ZAM VE İKRAMİYE’

Çelikaslan’da ücretlerin diğer fabrikalara göre daha düşük olduğunu vurgulayan Türkmen “Başpınar’da en düşük ücreti veren fabrika. İplik fabrikalarında zamdan önce bu tutar 22-23 bin civarındayken Çelikaslan’da 19 bin 500’dü. İşçiler de yüzde 30’u kabul etmedi. Yeni yapılan zamlarla da Çelikaslan’da diğer fabrikalarla ücretler eşitlenmedi. İşçilerin istediği zam oranı yüzde 60’ın üzerinde. Ayrıca bayram ikramiyeleri istiyorlar” diye konuştu.

‘36 FABRİKADAN TEMSİLCİ KATILDI’

Çelikaslan’da yaşananlar, Başpınar OSB genelinde de yaşanıyor. Düşük ücretlere tepkilerle patlak veren grev sürecini Türkmen şu şekilde anlattı:

“Aralık ayında asgari ücrete yüzde 30 zam açıklandı. Biz de yaygın bir çalışma örgütledik. Yüzlerce işçiyle anket yaptık, kahve toplantıları yaptık. 26 Ocak’ta 36 fabrikadan işçi temsilcileriyle kurultay gerçekleştirdik. Yüzde 60 zam talebi belirledik. Yüzde 30’luk zam yapıldı. Çoğu fabrika zammı martta açıklayacağını söyledi, kimisi yüzde 30 verip martta artış yapacaklarını söyledi. Toplu grevlerin önüne geçmeye çalıştılar. Buna rağmen 8 fabrikada iş bırakma eylemi oldu. Bazı fabrikalarda iş bırakma eylemleri oldu kazanımla sonuçlandı.”

‘FABRİKA KAPANIR TEHDİDİ’

Türkmen son olarak işverenlerin krizi gerekçe gösterdiğini belirterek sözlerini şöyle sonlandırdı: “Patron un söylediği 'Ben bu zammı veremem, bu kadar zam verirsem fabrikaları kapatırım' diyorlar. Her zam döneminde patronların söylediği şey fabrikaları kapatmakla tehdit ediyorlar. Ancak her yıl da yeni fabrikalar açılıyor. Evet ülkede bir kriz var, tekstilde kriz var. Ancak bunun sorumlusu işçiler değil. Ayrıca Antep’te kâr rekorları kırıldığı dönemde kimse işçiye 3 kuruş fazla vermedi. Şimdi kârlarından zarar etmeye başladıklarında da bunun sorumlusu işçiler değil.”

Kaynak: Haber Merkezi