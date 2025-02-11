Amatör Lig Değil, Meydan Muharebesi! Oyuncular ve Antrenör Dehşet Saçtı, Hakemler Kabusu Yaşadı

Kocaeli'de amatör ligde spor sahalarında görülmesi istenmeyen olaylar peş peşe yaşandı. Kocaeli'de U-17 ligi 8 takımın yarıştığı K grubunda aynı puanda bulunan Çerkesli Spor ile Çayırova Gümüşspor arasında Şehit Nihat Karadaş Stadı'nda oynanan müsabakada orta hakem Ersin Demiröz, maçın içinde kırmızı kartla oyundan ihraç ettiği Çayırova Gümüşspor'un 16 yaşındaki sporcusu E.Ç. tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.

HAKEM AYNI ZAMANDA BEKÇİYMİŞ

Aldığı bıçak darbesinin hayati tehlikeye neden olmadığı, saldırıdan sıyrıkla kurtulduğu, aynı zamanda bekçi olduğu öğrenilen hakem Ersin Demiröz ise hastaneye kaldırıldı. Hakem, tedavisinin ardından taburcu edildi. Öfkeli sporcu ise polis tarafından alınarak polis merkezine götürüldü. Sporcunun antrenörü ve yöneticileri de ne olduğunu anlamadıklarını, şaşkınlık içinde olduklarını ifade edip üzüntülerini dile getirdi.

KULÜP YÖNETİMİ TAKIMI LİGDEN ÇEKTİ

Kulüp yönetimi U-17 takımını ligden çektiklerini şu ifadelerle duyurdu:

"Çayırova Gümüşspor Kulübü olarak 09.02.2025 tarihinde U-17 takımımızın Çerkeşli Spor müsabakasının bitiminde yaşanan ve tarafımızca asla tasvip edilmeyen, sporun centilmenlik ve fair-play ruhuna yakışmayan üzücü olay sebebiyle büyük bir üzüntü içerisindeyiz. Geçmişte olduğu gibi bugün de hakemlerimizin yanında olarak yaşanan olayı kınıyoruz. Söz konusu olay neticesinde kulüp yönetimi olarak yaptığımız değerlendirme sonucunda, U-17 takımımızın ligin kalan maçlarına devam edemeyeceği kanaatine varılmıştır. Bu doğrultuda Çayırova Gümüşspor U-17 futbol takımımızı 2024-2025 sezonu Kocaeli U-17 K grubundan çekme kararı almış bulunmaktayız. Bu süreçte kulüp olarak futbolun dostluk, kardeşlik, sportmenlik, hakemlerimize ve tüm paydaşlarımıza saygı çerçevesinde oynanması gerektiğine olan inancımızı bir kez daha vurgulamak isteriz. Yaşanan olaylardan dolayı derin üzüntü duyduğumuzu belirtir, değerli hakemimiz Ersin Demiröz'e ve Kocaeli İHK ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

OYUNCULAR BİRBİRİNE GİRDİ

Kocaeli’de U-18 Ligi 1. Küme C grubunda mücadele eden Dilovası Belediyespor ile Gebze Sultan Orhan Spor, Şehit Nihat Karadaş Stadı’nda karşı karşıya geldi. 14 haftada 6’şar galibiyet ve birer beraberlikle 19’ar puanı bulunan iki takımın karşılaşmasını hakem Muhammet Fatih Güneş yönetti. Başlama vuruşunun ardından kısa sürede oyunda tansiyon yükseldi. Gebzeli sporcu Sinan Saat, rakip takım teknik sorumlusuna tepki gösterince Ömer Aslan rakibine tekme attı. Bunun üzerine saha bir anda karıştı. Sporcuların birbirine girdiği, tekme ve tokatlarla darp ettiği ve küfürlü kelimeler sarf ettiği anlarda saha savaş alanına döndü. Oyuncuların birbirine girdiği yeşil zeminde skor 0-0 berabereyken hakem Güneş, 11 futbolcuya tereddütsüz kırmızı kart gösterdi.

SAHADA OYUNCU KALMADI, MAÇ TATİL EDİLDİ

Sportmenliğe aykırı hareketten 12. dakikada Dilovası Belediyespor’dan Ömer Aslan, Hakan Munas, Samet Okka, Muhammet Kurt ve Yasin Yıldırım olmak üzere toplam 5, Gebze Sultan Orhan Spor’dan ise Sinan Saat, Ömer Sefa Muyan, Fatih Andırıcı, Furkan Caner Hırçın, Enes Gül ve Abdulsamed Yılmaz olmak üzere toplam 6 sporcu oyundan atıldı. Sahada en az 14 oyuncu olması gerekirken 11 sporcu kaldı. Kurallar gereği futbol müsabakasının oynanabilmesi için bir takımın en az 7 oyuncusunun sahada olması gerektiğinden maçın hakemi, her iki takımın oyuncu sayısının da asgari oyuncu sayısının altına düştüğü için maçı tatil etti. Disipline sevk edilen futbolcuların cezası perşembe günü belli olacak. Her iki takım ise hükmen mağlup sayılacak.

ANTRENÖR, HAKEME SALDIRDI

Yine U-17 liginde tansiyon yükseldi. B grubunda Yavuzspor ile İzmit 41 Futbol Kulübü arasında Derince Suni Çim Stadı’nda oynanan karşılaşmada konuk antrenör Yavuz Kayalı orta hakem Siraç Doğdu’ya saldırdı. Dakikalar 78’i gösterdiğinde skor 1-2 iken hakem Siraç Doğdu antrenör Kayalı’ya kırmızı kartla oyun alanından attı. Bunun üzerine sinirlerine hakim olamayan Kayalı hakeme saldırdı. Hakem maçı tatil etti, fiili saldırıda bulunan Kayalı ise disipline sevk edildi.

Kaynak: İHA