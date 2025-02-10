Mahkemeden Emsal Karar: Dolandırılan Vatandaşlar Bankaya Borçlu Değil

Akbank hesabından haberi olmadan kredi çekildi ve ek hesabından da para çekildiğini iddia eden bir kişi mahkemeye başvurdu. Akbank'ta hesapları boşaltılan ve adlarına çekilen krediler ile borçlandırılan kişiler için mahkeme emsal bir karara imza attı. Kararda, "Dolandırılan vatandaş borçlu değil" denildi.

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Mahkemeden Emsal Karar: Dolandırılan Vatandaşlar Bankaya Borçlu Değil

Hatice Şap isimli bir kişi, Ankara Tüketici Mahkemesi’ne başvurarak Akbank’a dava açtı. 9 Mayıs’ta Akbank’tan adına 100 bin TL kredi çekildiğini ve ayrıca ek hesabından da 49 bin 437 TL çekilerek yaklaşık 150 bin TL borçlandırıldığını ifade eden Şap, avukatı Ömer Faruk Eminağaoğlu aracılığıyla mahkemeye dava dilekçesini sundu. Şap, Akbank’tan 165 bin 600 TL maddi tazminat ve 75 bin TL manevi tazminat talep ederken ayrıca mahkemenin ihtiyati tedbir kararı vererek kredinin ödemesini durdurulmasını da talep etti.

ÖDEMELER DURDURULDU

Akbank, tüm sorumluklarını yerine getirdiğini iddia ederken dava sürecinde Ankara 13. Tüketici Mahkemesi, 13 Haziran 2024’te Hatice Şap’ın "Akbank’a yapmak zorunda olduğu ödemelerinin yargılama sonuna kadar tedbiren durdurulmasına" karar verdi.

MAHKEME HAKLI BULDU

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre, 5 Şubat 2025’te mahkeme, "Davaya konu 100 bin TL bedelli kredi sözleşmesi ile 49 bin 437 TL ek hesaptan yapılan işlemler nedeniyle davacının borçlu olmadığının tespitine" karar verdi. Şap'ın manevi tazminat talebi ise reddedildi.

'EMSAL NİTELİĞİNDE'

Şap’ın avukatı Ömer Faruk Eminağaoğlu ise yaptığı açıklamada, "Mahkeme, 100 bin TL bedelli kredi sözleşmesinin geçersizliği ve bu sözleşmeden kaynaklı olarak borçlu olunmadığının tespitine, ek hesaptan yapılan işlemin geçersizliği ve borçlu olunmadığına karar verdi. Bu karar tüm mağdurlar için emsal niteliğinde" dedi.

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Kaynak: Birgün

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