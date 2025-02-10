Her Detayı Dehşete Düşürdü: Anestezi Altındaki 255 Çocuğu İstismar Eden Cerrahın Davası Başlıyor

Fransa'da eski cerrah Joël Le Scouarnec'in, 25 yıl içinde 256'sı çocuk 299 hastaya cinsel saldırıda bulunmaktan yargılanacağı dava bu ay görülecek. Haziran ayına kadar devam edecek davayla ilgili her detay dehşete düşürüyor.

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Her Detayı Dehşete Düşürdü: Anestezi Altındaki 255 Çocuğu İstismar Eden Cerrahın Davası Başlıyor

Fransa'da Gisele Pelicot davası aylarca gündemden düşmezken, ülke tarihinin en büyük cinsel istismar davası 24 Şubat'ta görülmeye başlanacak. Eski bir cerrah olan 73 yaşındaki Joël Le Scouarnec, 1989-2014 yılları arasında, çoğu anestezi altındaki 256'sı çocuk 299 hastaya cinsel saldırıda bulunmakla suçlanıyor. İlk olarak 4 çocuğa cinsel istismarda bulunmaktan 2020 yılında tutuklanan Le Scouarnec, 15 yıl hapis cezası aldı.

Her Detayı Dehşete Düşürdü: Anestezi Altındaki 255 Çocuğu İstismar Eden Cerrahın Davası Başlıyor - Resim : 1

FBI UYARDI, FRANSA DİNLEMEDİ

ABD Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI), 2004 yılında çocuk istismarı bulunduran videolar izlediği tespit edilen Le Scouarnec hakkında Fransız makamlarını bilgilendirdiği ancak Le Scouarnec'in hiçbir yaptırımla karşılaşmayıp hastanelerde çocuklarla çalışmaya devam ettiği belirtildi.

Eski cerrah beş yıl önce tutuklandığında, hastaların baş harflerini ve istismara maruz bıraktığı çocuklara ilişkin eylemlerini yazdığı bir not defteri ele geçirildi. Çocukların çoğunun istismar sırasında anestezi altında olduğu, saldırganın bu not defterinden tespit edildi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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