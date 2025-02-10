Emekli Promosyonları 27 Bin Lirayı Gördü! Dikkat Çeken ‘ATM’ Uyarısı: Uzman İsim O Kritik Noktayı Anlattı

ATM UYARISI

Emeklilere şunu da tavsiye ediyorum. Nakit promosyonlardan ziyade başka kullanım haklarına da bakması lazım. Özellikle kırsalda küçük kasabalarda yaşayan vatandaşların ATM ağına dikkat etmesi lazım. O yörede o banka var mı? Bir bankadan promosyon almışsınızdır ancak o bankanın günlük nakit ihtiyacınızı karşılayacak bir ATM ağı yoksa burada sizin için doğru bir yaklaşım olmayabilir. Sadece nakit promosyonlara bakmamaları diğer alternatif şıklara da bakmalarını tavsiye ederim.”