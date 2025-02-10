Emekli Promosyonları 27 Bin Lirayı Gördü! Dikkat Çeken ‘ATM’ Uyarısı: Uzman İsim O Kritik Noktayı Anlattı
SSk, Bağ-Kur, memur emekli maaşı Ocak ayında zamlandı. Maaş artışları sonrası emeklilerde banka promosyonu için zam beklentisi oluştu. Kamu ve özel bankalarda emekli promosyonları merak edilirken yarışta 27 bin liralar görüldü. Peki emekli promosyon ücretleri daha da artacak mı? Uzman isim dikkat çeken ATM detayını paylaştı.
Kaynak: AHaber
2025 yılının şubat ayında emekli maaşlarına yapılan zammın ardından bankaların emekli promosyon ücretleri de güncellendi. Peki, emekli promosyon ödemesi ne kadar olacak? Banka ile sözleşme imzalarken nelere dikkat edilmeli? Mali Müşavir İsmet Çetinkaya detayları anlattı.
A Haber’e konuşan uzman isim şunları kaydetti:
“Bankalardaki promosyon yarışı kızışmaya başladı. Çünkü yeni yıldan itibaren emekli maaş zamlarında artış oldu. Özellikle bu rakamlar yükseldikçe bankaların promosyonu da arttı. Dikkat ederseniz TV reklamlarında, radyo reklamlarında, gazete reklamlarında bankaların promosyon rakamları gittikçe artış gösteriyor. Bir rağbet oluştu. Rekabetin kızıştığı görülüyor.
GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYONLARI NE KADAR?
Bankalar şu anda henüz daha yeni Sosyal Güvenlik Kurulu ile yeni bir mutabakata varılmasa da özel bankalar kendi rakamlarını artırma noktasına geldi. Kamu bankaları şu anda 8 bin TL ile 12 bin TL arasında nakit promosyon var. 12 bin TL ek ödemeyle beraber 24 bin TL'ye varabiliyor kamu bankalarında.
Bir maaş üzerinden özetleyelim. Diyelim sizin 10 bin ile 14.999 TL arası maaşınız varsa nakit promosyon 8 bin lira. 15 bin TL ile 19.999 TL arası maaşınız varsa 10 bin TL nakit promosyon. 20 bin TL ve üzeri varsa 12 bin TL nakit promosyon. Bunun haricinde ek ödemeler olabiliyor. Bunlarla beraber maksimum ulaşabildiğimiz rakamlar benim araştırmalarım neticesinde 27 bin TL'ye kadar ulaşan bir promosyon tutarı var.
Diyelim bir A Bankası 8-12 bin TL arası nakit promosyon veriyor. İlave olarak aidatsız kredi kartı veriyor ek kart imkanı sağlıyor. Başka bir banka 3-12 bin TL arası kredi kartı kullanımından puan veriyor. Yıllık kredi kartı kullanımından oluyor. C Bankası 12-24 bin TL nakit promosyon veriyor. Burada da elektrik ve doğal gaz fatura ödeme zorunluluğu veriyor. Başka bir banka 15 bin TL nakit promosyon veriyor. 3 bin TL fatura ödeme talimatına ek promosyon veriyor. 2 bin TL de ek hesap promosyonu veriyor. Toplam 27 bin TL'ye kadar ulaşıyor. E Bankası 15-21 bin TL arasında nakit promosyon veriyor. Ücretsiz EFT, kredi kartı kullanımı olabiliyor.
KALANI İADE EDEN YÜKSEK PROMOSYONU ALABİLİR
Emeklilerimiz şuna dikkat etmesi lazım: Burada 3 yıllık sözleşme imzalanıyor. Diyelim bir anlaşma yaptınız. 15 bin TL hesabınıza geçti ancak bu sene başka bir bankaya geçmek istiyorsunuz ve yüksek bir promosyon teklifi aldınız burada cayma hakkınız var. Sadece diyelim 1 sene kullandınız 15 bin TL almıştınız, 10 bin TL cayma hakkı iade ediyorsunuz. O şartları yerine getirmiş oluyorsunuz. Tabi o bankaya ek bir taahhüt vermediyseniz.
ATM UYARISI
Emeklilere şunu da tavsiye ediyorum. Nakit promosyonlardan ziyade başka kullanım haklarına da bakması lazım. Özellikle kırsalda küçük kasabalarda yaşayan vatandaşların ATM ağına dikkat etmesi lazım. O yörede o banka var mı? Bir bankadan promosyon almışsınızdır ancak o bankanın günlük nakit ihtiyacınızı karşılayacak bir ATM ağı yoksa burada sizin için doğru bir yaklaşım olmayabilir. Sadece nakit promosyonlara bakmamaları diğer alternatif şıklara da bakmalarını tavsiye ederim.”