AKP'de Kadrolar Sil Baştan... Kimler Kalır, Kimler Gider? İşte AKP Kulislerinde Konuşulan 3 Sürpriz İsim

AKP'nin yaklaşan kongresi öncesi kulisler hareketlendi. Eski bakanlar Süleyman Soylu, Mehmet Özhaseki ve Berat Albayrak'ın parti yönetimine veya kabineye geri dönmek istedikleri iddia ediliyor.

Son Güncelleme:
AKP'de Kadrolar Sil Baştan... Kimler Kalır, Kimler Gider? İşte AKP Kulislerinde Konuşulan 3 Sürpriz İsim

AKP'de kongre yaklaşırken kulislerde sürpriz isimler dile getirilmeye başlandı. Nefes gazetesi yazarı Nuray Babacan, daha önce Kabine'de görev almış üç ismin geri dönmek istediğini yazdı.

SOYLU, ÖZHASEKİ, ALBAYRAK...

"Soylu’nun işlevsiz komisyon başkanlığı görevinden sıkıldığı, partide veya MKYK’da görev almak istediği öne sürülüyor." diye yazan Babacan, "Soylu’nun bir süre önce ‘siyaseti bırakacağım’ sözlerinin ‘beni değerlendirin’ mesajı olarak okuyanlar var. Erdoğan’ın kendisine MKYK’da bir görev vererek, ‘kontrol edebileceği’ bir mesafede tutmayı tercih edeceği iddialar arasında." ifadelerini kullandı.

AKP'de Kadrolar Sil Baştan... Kimler Kalır, Kimler Gider? İşte AKP Kulislerinde Konuşulan 3 Sürpriz İsim - Resim : 1

Bir diğer ismin Mehmet Özhaseki olduğunu kaydeden Babacan, "Çevre ve Şehircilik bakanıyken, birtakım çatışmalar ve başarısızlık iddiasıyla görevden alınan Özhaseki’nin parti yönetimine girmek için kulis yaptığı başka bir iddia." dedi.

AKP'de Kadrolar Sil Baştan... Kimler Kalır, Kimler Gider? İşte AKP Kulislerinde Konuşulan 3 Sürpriz İsim - Resim : 2

Son olarak Berat Albayrak'ın yeniden parti yönetimine girmek istediğini söyleyen Babacan, "Bir küs-bir barışık damat Berat Albayrak’ın ekibi de kendisinin bazen parti yönetimi, bazen de yeni kabinede görev alması için iktidara yakın mecralarda haber yaptırıp, ismini güncel tutmaya çalışıyor." diye yazdı.

AKP'de Kadrolar Sil Baştan... Kimler Kalır, Kimler Gider? İşte AKP Kulislerinde Konuşulan 3 Sürpriz İsim - Resim : 3

KİMLER KALIR, KİMLER GİDER?

Kulislerde konuşulanlara göre koltuğunu koruyacak isimler arasında Efkan Ala ve Ömer Çelik bulunuyor. Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, Tanıtım ve Medya İşleri Başkanı Hamza Dağ, Sosyal Politikalar Başkanı Fatma Betül Sayan Kaya, Halkla İlişkiler Başkanı Belgin Uygur, Çevre ve Şehircilik Başkanı Çiğdem Karaaslan’ın ise değişebileceği belirtiliyor.

Kaynak: Nefes

Etiketler
Süleyman Soylu Berat Albayrak Mehmet Özhaseki AKP Kongre Kabine Recep Tayyip Erdoğan
Son Güncelleme:
Özgür Özel'den Çarpıcı İddia: Cumhurbaşkanı'nı İşaret Etti, Kabinedeki Değişim İçin Net Tarih Verdi Kabinedeki Değişim İçin Net Tarih Verdi
Oyun Devine Büyük Şok! Sadece 1 Oyuncusu Kaldı Oyun Devine Büyük Şok! Sadece 1 Oyuncusu Kaldı
Dikiz Aynasındaki Buğulanmayı Anında Yok Ediyor! Bir Defa Sürmek Yetiyor Dikiz Aynasındaki Buğulanmayı Anında Yok Ediyor! Bir Defa Sürmek Yetiyor
Mansur Yavaş’tan 'Üçlü Zirve Sonrası' Dikkat Çeken Paylaşım 'Üçlü Zirve Sonrası' Dikkat Çeken Paylaşım
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji İl İl Uyardı... Yola Çıkacaklar Dikkat: Göz Gözü Görmeyecek, Kalınlığı 15 Santimi Bulacak Göz Gözü Görmeyecek, Kalınlığı 15 Santimi Bulacak
Acılı Baba Özer Aci İade Kararı Sonrası Konuştu: 'Ne Oldu Paraları Vardı? Şimdi Kendi Oğluna Bedel Biçsin...' 'Ne Oldu Paraları Vardı? Şimdi Kendi Oğluna Bedel Biçsin...'
Tüm Dünya O Saati Bekliyor! Gram Altın Fiyatları için İslam Memiş'ten Uyarı: 'Bir Sabah Bir Bakacaksınız...' İslam Memiş'ten 'Gram' Uyarısı, 'Bir Sabah Bir Bakacaksınız...'
Mehmet Aslantuğ Yeni Aşkını Şiirle Duyurdu Yeni Aşkını Şiirle Duyurdu
AKP'de Kadrolar Sil Baştan... Kimler Kalır, Kimler Gider? İşte AKP Kulislerinde Konuşulan 3 Sürpriz İsim AKP Kulislerinde 3 Sürpriz İsim Konuşuluyor