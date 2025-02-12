Madenciler Adım Adım Ankara’ya Yaklaşıyor

Çayırhan Termik Santrali ve Maden Ocağı'nın varlık satışına karşı çıkan işçiler, 20 Kasım 2024'te kendilerini madene kilitleyerek eylem başlatmış, eylemin devamında ise Ankara'ya yürüyüşe geçmişlerdi.

Nallıhan'dan Beypazarı'na ulaşan işçiler yürüyüşlerine, hükümetin varlık satışını 4 Mart 2025 tarihine bıraktığını açıklaması sonrası ara verme kararı almıştı.

İŞÇİLER YENİDEN YOLLARA DÖKÜLDÜ

Erteleme sürecinde, özelleştirme ve satışa ilişkin herhangi bir iptal kararı alınmaması nedeniyle Pazartesi günü yeniden yürüyüşlerine başlayan işçiler, özelleştirme kararından tamamen vazgeçilmesini talep ediyor.

HEDEF ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI

İşçiler, yürüyüşlerini Ankara'daki Özelleştirme İdaresi Başkanlığı önünde tamamlamayı ve taleplerini bir kez de burada dile getirmeyi amaçlıyor.

‘ÖZELLEŞTİRMEYE DUR DE’

Siyasi isimlerin de zaman zaman destek verdiği yürüyüşte işçiler ellerinde, "Varlık Satışına Hayır", "Özelleştirmeye dur de" ve "Madenlerimize Sahip Çıkalım" dövizleri taşırken; "Ankara, Ankara Duy Sesimizi, Bu Gelen İşçinin Ayak Sesleri", "Direne Direne Kazanacağız", "Yaşasın Örgütlü Mücadelemiz" sloganları atıyor.

Kaynak: ANKA