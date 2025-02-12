Ağrı'da Uyuşturucu Operasyonu, Tutuklandılar

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yaptığı çalışmalara devam ediyor.

Bu kapsamda, il merkezinde gerçekleştirilen yol kontrol ve uygulama noktasında durdurulan bir araçta gerçekleştirilen aramada 500 gram metamfetamin bulundu.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan zanlılar, "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA