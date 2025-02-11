Uyuşturucu Operasyonunda 11 Kişi Yakalandı
Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Olayla ilgili 11 şahıs gözaltına alındı.
Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında kentte uyuşturucu satıldığı bilgisine ulaştı.
15 adrese operasyon düzenleyen ekipler çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirdi, 11 şüpheliyi gözaltına aldı.
Zanlıların emniyet müdürlüğü ve jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA